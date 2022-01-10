سید مجتبی موسوی نائینی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به ذخیره ۱۶۵ میلیون مترمکعب آب در سد زاینده رود، اظهار داشت: ورودی به سد هم اکنون نزدیک به هشت مترمکعب بر ثانیه و خروجی از آن ۱۲ مترمکعب بر ثانیه است.
او با اشاره به اینکه ذخیره سد زایندهرود در مدت مشابه سال گذشته ۱۸۲ میلیون مترمکعب و در بلندمدت (۵۱ ساله) ۶۰۶ میلیون مترمکعب بود، افزود: ذخیره سد در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته ۹.۴ درصد کاهش نشان میدهد.
موسوی نائینی به آخرین وضعیت بارشها در کوهرنگ سرشاخه اصلی حوضه آبریز زاینده رود نیز اشاره کرد و گفت: مجموع بارندگی در کوهرنگ از ابتدای سال آبی (مهرماه) تاکنون ۳۵۸ میلیمتر ثبت شده در حالی که بارشها در این منطقه در مدت مشابه سال گذشته ۴۱۶ میلیمتر و در بلندمدت ۵۳۸ میلیمتر بوده است.
او خاطرنشان کرد: مقایسه بارشهای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته هفت درصد و در مقایسه با بلند مدت ۲۸ درصد کاهش نشان میدهد.
سد زاینده رود با ظرفیت اسمی یک میلیارد و ۲۳۹ میلیون مترمکعب به عنوان یکی از اصلیترین سدهای مرکز کشور و تأمین کننده آب آشامیدنی، محیط زیست، کشاورزی و صنعت در منطقه مرکزی ایران است. این سد قوسی شکل که سال ۱۳۴۹ به بهرهبرداری رسید در ۱۱۰ کیلومتری غرب اصفهان در شهرستان چادگان قرار دارد.
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