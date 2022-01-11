محافل انس با قرآن با هدف ترویج فرهنگ قرآنی در مناطق محروم

به گزارش خبرنگار مهر، در ایام سالگرد شهادت حاج قاسم گروه جهادی برای ایران با همکاری بنیاد احسان به مدت ۱۰ شب در حال برگزاری محفل انس با قرآن کریم در مناطق مختلف تهران و مناطق محروم کشور است.



گروه جهادی برای ایران با هدف ترویج فرهنگ قرآنی و برگزاری محافل انس با قرآن در مناطق محروم و کم برخوردار کشور تأسیس شده و محافلی با حضور قاریان برجسته بین المللی در حال برگزاری است.

این محافل با حضور قاریان بین المللی کشورمان از جمله کریم منصوری، احمد ابوالقاسمی، مهدی عادلی، سعید پرویزی، محمد هادی صلح جو، سیدمحمد حسینی پور و قاری نوجوان مهدی قربانیان با اجرای علی نعمت اله زاده از مجریان قرآنی کشور از ۱۵ دی ماه آغاز شده و تا ۲۵ دی ماه ادامه خواهد داشت.





نکته‌ی حائز اهمیت در برگزاری این محافل این بود که برای اولین بار یک ارگان غیر قرآنی (بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)) به همراه گروه جهادی برای ایران برای برگزاری چنین محافل باشکوهی اقدام نمودند.