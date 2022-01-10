لزوم ایجاد شفافیت برای جلوگیری از انحراف اعضای شوراهای شهر

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز سروری شب گذشته در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه دوم سیما، گفت: برای جلوگیری از تخلفات احتمالی اعضای شوراهای شهر و روستا نیازمند ساختارهای جدیدی هستیم و ایجاد شفافیتها در زمینههای مختلف میتواند خطاهای اعضای این شوراها را به حداقل برساند.
وی بر تقویت نظارت بیشتر بر عملکرد شوراها تاکید کرد و افزود: خوشبختانه در این دوره از مجلس شورای اسلامی شرایطی فراهم شده تا با استفاده از ظرفیتهای فراکسیون شوراها بتوانیم با تعامل، همکاریهای خود را در زمینه نظارت بر عملکرد اعضای شوراها در سطح کشور تقویت کنیم.
رئیس شورای عالی استانها اظهار داشت: در مجموع نظارت بر عملکرد ۱۲۶ هزار عضو شوراهای شهر و روستا در کشور کاری بسیار سخت است و کمبود اعتبارات نیز در این زمینه شفافیتها را کمتر کرده است.
رئیس شورای عالی استانها یادآور شد: در شوراهای شهر و روستا نمایندگان مردم و اقلیتها حضور دارند و این ترکیب بی نظیری است که در کشور وجود دارد.
سروری بیان کرد: متأسفانه شوراها ۲۰ سال دیر متولد شدند و این باعث شد که قبل از تشکیل شوراها ساختارهای زیادی در کشور شکل بگیرد و شوراها وقتی وارد جامعه شدند که بسیاری از این ساختارها در کشور شکل گرفته بود.
وی تاکید کرد: با توجه به جمعیت ۱۲۶ هزار نفری اعضای شورای اسلامی شهر و روستا به نسبت جمعیت تخلف در این شوراها در حداقل ترین جایگاه قرار دارد هرچند که حتی یک انحراف و تخلف نیز برای شوراها زیاد است چون مردم آنها را انتخاب کردهاند.
رئیس شورای عالی استانها تاکید کرد: تاکنون در نظام شوراها آموزشی برای اعضای این شوراها در نظر گرفته نشده است در حالی که باید با ارائه آموزشهای مورد نیاز شاهد تحولات جدیدی در شوراها اسلامی شهر و روستا باشیم.
سروری تصریح کرد: برای جلوگیری از انحرافات باید اقدامات و شفافیتهای مناسبی را برای جامعه شورایی تعریف کنیم، تا زمینه هرگونه خطا و انحراف در بین اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا به حداقل برسد.
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