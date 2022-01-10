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۲۰ دی ۱۴۰۰، ۲۰:۳۱

استاندار بوشهر:

زیرساخت‌های درمانی تامین اجتماعی در استان بوشهر توسعه یابد

زیرساخت‌های درمانی تامین اجتماعی در استان بوشهر توسعه یابد

بوشهر- استاندار بوشهر گفت: برای توسعه زیرساخت‌های درمانی تامین اجتماعی در استان اقداماتی صورت گرفته که باید شتاب بیشتری به خود بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی‌زاده عصر دوشنبه در نشست با مسئولان تأمین اجتماعی بوشهر اظهار داشت: در راستای مقابله با کرونا در استان بوشهر تلاش‌های گسترده‌ای صورت گرفته و شاهد جانفشانی در این زمینه بودیم.

وی شرایط کنونی کرونایی در استان را نتیجه تلاش و همت جهادگران و مدافعان سلامت دانست و اضافه کرد: همانگونه که در دوران دفاع مقدس شاهد جهادگری رزمندگان بودیم، در عرصه مقابله با کرونا هم شاهد اقدامات خوبی بوده و هستیم.

استاندار بوشهر خواستار توسعه و تقویت زیرساخت‌های درمانی تأمین اجتماعی در استان بوشهر شد و بیان کرد: برای رفع مشکلات درمانی استان بوشهر باید شاهد تسریع در روند توسعه زیرساخت‌های درمانی باشیم.

وی به تلاش‌های صورت گرفته برای گرفتن مجوز توسعه و احداث مراکز درمانی اشاره کرد و ادامه داد: برای تسریع در تکمیل پروژه‌های درمانی تأمین اجتماعی باید اقدامات بهتر و بیشتری انجام شود.

محمدی‌زاده با تقدیر از تلاش‌های انجام شده برای توسعه تخت‌های بیمارستانی و ایجاد مراکز درمانی جدید تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: امیدواریم با تلاش‌های صورت گرفته شاهد رفع مشکلات و تأمین نیازها باشیم.

سید جواد رکاب پور مدیر درمان تأمین اجتماعی استان بوشهر نیز در این دیدار به تشریح خدمات درمانی تأمین اجتماعی در استان پرداخت و از توسعه زیرساخت‌ها خبر داد.

کد مطلب 5396801

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