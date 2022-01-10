به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی‌زاده عصر دوشنبه در نشست با مسئولان تأمین اجتماعی بوشهر اظهار داشت: در راستای مقابله با کرونا در استان بوشهر تلاش‌های گسترده‌ای صورت گرفته و شاهد جانفشانی در این زمینه بودیم.

وی شرایط کنونی کرونایی در استان را نتیجه تلاش و همت جهادگران و مدافعان سلامت دانست و اضافه کرد: همانگونه که در دوران دفاع مقدس شاهد جهادگری رزمندگان بودیم، در عرصه مقابله با کرونا هم شاهد اقدامات خوبی بوده و هستیم.

استاندار بوشهر خواستار توسعه و تقویت زیرساخت‌های درمانی تأمین اجتماعی در استان بوشهر شد و بیان کرد: برای رفع مشکلات درمانی استان بوشهر باید شاهد تسریع در روند توسعه زیرساخت‌های درمانی باشیم.

وی به تلاش‌های صورت گرفته برای گرفتن مجوز توسعه و احداث مراکز درمانی اشاره کرد و ادامه داد: برای تسریع در تکمیل پروژه‌های درمانی تأمین اجتماعی باید اقدامات بهتر و بیشتری انجام شود.

محمدی‌زاده با تقدیر از تلاش‌های انجام شده برای توسعه تخت‌های بیمارستانی و ایجاد مراکز درمانی جدید تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: امیدواریم با تلاش‌های صورت گرفته شاهد رفع مشکلات و تأمین نیازها باشیم.

سید جواد رکاب پور مدیر درمان تأمین اجتماعی استان بوشهر نیز در این دیدار به تشریح خدمات درمانی تأمین اجتماعی در استان پرداخت و از توسعه زیرساخت‌ها خبر داد.