به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم جمیری ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی و بهبود وضعیت سلامت تلاش گسترده‌ای را داشته‌ایم و این موضوع را به عنوان یک اولویت مهم دنبال می‌کنیم.

وی با اشاره به دیدار اخیر خود با وزیر بهداشت و درمان برای پیگیری وضعیت طرح‌های بهداشتی و درمانی استان بوشهر خاطرنشان کرد: در این نشست ضمن بررسی وضعیت موجود، خواستار بهبود وضعیت خدمات درمانی و بهداشتی شدیم.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی به برخی از کمبودها و مشکلات حوزه درمان استان اشاره کرد و ادامه داد: در دیدار با وزیر بهداشت تسریع در اجرای پروژه‌های حوزه بهداشت و درمان استان را خواستار شدیم.

وی با تاکید بر لزوم پرداخت حقوق و معوقات کادر سلامت و پرستاران، افزود: احداث و تجهیز اورژانس بوشهر تجهیز بیمارستان‌های بندر گناوه و بندر دیلم از دیگر موضوعاتی است که امیدواریم شاهد انجام آن باشیم.

جمیری یکی از طرح‌های اولویت‌دار استان بوشهر را تکمیل بیمارستان شهدای هسته‌ای دانست و تصریح کرد: با توجه به وضعیت کرونا باید آمادگی کامل برای بستری بیماران و تفکیک افراد مبتلا وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه نباید شاهد به خطر افتادن جان مردم به دلیل کمبود امکانات و تجهیزات درمانی در استان باشیم، گفت: در دیدار با دکتر نمکی بر تکمیل، تجهیز و راه اندازی بیمارستان شهدای هسته‌ای برای آمادگی در شرایط اضطراری و بحرانی تاکید شد.

رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: شایسته نیست که به مردم چندین بار وعده افتتاح این بیمارستان داده شود و هر بار به دلیل عدم تأمین بودجه مورد نیاز به تعویق بیفتد.