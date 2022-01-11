سردار آزمون گزینه خط حمله باشگاه یوونتوس شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که در هفته‌های اخیر بارها خبرهایی از مذاکرات باشگاه لیون فرانسه و توافق این باشگاه با سردار آزمون مهاجم تیم ملی ایران منتشر شده بود، شب گذشته رسانه‌های ایتالیا خبر دادند آزمون یکی از گزینه‌های مدنظر باشگاه یوونتوس است.

«جیان‌لوکا دی‌مارتزیو» خبرنگار سرشناس ایتالیایی خبری در این ارتباط منتشر کرد و نوشت: «پس از مصدومیت فدریکو کیه‌زا، یوونتوس به فکر تقویت خط حمله افتاد. ایده خرید یک بازیکن جدید، یک جانشین واقعی برای این بازیکن نیست بلکه مهاجمی منعطف است. اولین نام مورد بررسی، سردار آزمون است.»

این خبرنگار همچنین در خبر خود نوشت: «این مهاجم ایرانی در آستانه پایان قراردادش با زنیت سنت پترزبورگ است و مورد علاقه چند تیم از آلمان و فرانسه است. باشگاه روسی برای یافتن جانشین، زمان درخواست کرده است، اما باشگاه و آلگری (سرمربی یوونتوس) آزمون را دوست دارند. یک معامله احتمالی از آنجایی که یوونتوس می‌خواهد عملیات کم‌هزینه‌ای انجام دهد.»

همچنین نشریه Gazzetta ایتالیا عکس و نام سردار آزمون را روی جلد خود کار کرده و از علاقه باشگاه یوونتوس به این مهاجم خبر داده است.

به نوشته این نشریه، گزینه نخست یوونتوس «اسکاماکا» مهاجم ساسولو است و سپس سردار آزمون در اولویت قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار آزمون سابقه بازی مقابل یوونتوس در لیگ قهرمانان اروپا را دارد و همین فصل با پیراهن تیم زنیت حتی موفق به گلزنی مقابل یوونتوس شد.