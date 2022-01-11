تیم ملی فوتسال بانوان تغییر اساسی کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون فوتبال، با آغاز تمرین تیم ملی فوتسال بانوان در مرکز ملی فوتبال، شهاب الدین عزیزی خادم، رئیس فدراسیون فوتبال و شهره موسوی، رئیس کمیته بانوان و نایب رئیس فدراسیون در امور بانوان، با حضور در هتل آکادمی دقایقی را با بازیکنان و کادر فنی به گفتگو پرداختند.

فروزان سلیمانی سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان در خصوص حضور مسئولان فدراسیون در جمع کادر فنی و بازیکنان تیم ملی فوتسال گفت: روز یکشنبه، عزیزی خادم جلسه کوتاهی را با کادر فنی برگزار کرد. در صحبتهای رئیس فدراسیون فوتبال نکات و مطالبی بود که باعث خوشحالی و دلگرمی کادر فنی و بازیکنان شد. رئیس فدراسیون اعلام کرد که از هیچ تلاشی برای روند رو به رشد و موفقیت پیش از بیش ملی پوشان فوتسال دریغ نکرده و این تیم مورد حمایت مجموعه فدراسیون فوتبال خواهد بود.

وی افزود: طبق اعلام عزیزی خادم، قرار است تا امکانات مطلوبی در اختیار تیم ملی فوتسال بانوان قرار گیرد که از عنوان قهرمانی آسیا، حمایت و مسیر موفقیت ملی پوشان را هموار کند.

سلیمانی در ادامه با اشاره به حضور شهره موسوی در جمع ملی پوشان فوتسال گفت: رئیس کمیته بانوان پس از صحبت با کادر فنی، دقایقی را با بازیکنان به گفتگو پرداخت و اعلام کرد که این تیم مورد حمایت کمیته بانوان و فدراسیون فوتبال است و تمام تلاش خود را برای موفقیت این تیم در میادین پیش رو به کار خواهد گرفت. تیم ملی فوتسال یکی از اولویت‌های ما و فدراسیون فوتبال است. امیدوارم تلاش جمعی همه ما باعث افتخار آفرینی دوباره تیم ملی فوتسال در عرصه‌های بین المللی شود.

سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان در پایان درباره اتمام اردوی تیم ملی فوتسال گفت: عصر یکشنبه اردوی تیم ملی به پایان رسید. ما نیاز داریم تا اردوهای مدونی داشته باشیم تا به یک ترکیب و ارنج کامل برسیم. برای حضور در کافا دو اردوی آماده سازی که هر کدام به مدت ۳ روز است، در نظر گرفته شده است اما با توجه به زمان اندک اردوها، نیاز کادر فنی برای شناخت بازیکنان کافی نیست اما تلاش خواهیم کرد تا بهترین نتیجه و عملکرد را داشته باشیم. تیم ملی فوتسال دچار تغییرات اساسی شده و به جوانگرایی روی آورده است. از همین رو زمان نیاز داریم تا به ترکیب اصلی و تیمی برسیم که بتواند مدافع دو بار عنوان قهرمانی باشد. کار سختی پیش روی ما است اما تلاش خود را به کار خواهیم گرفت. از حضور مسئولان فدراسیون در اردوی بانوان تشکر می‌کنم و امیدوارم این حمایت‌ها ادامه دار باشد.