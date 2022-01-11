توضیح پیام نور درباره زمان ثبت نام پذیرفته شدگان بدون کنکور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه پیام نور، محسن حیدری ضمن تبریک به پذیرفته شدگان گفت: نتیجه پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور ویژه بهمن ماه ۱۴۰۰ از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org اعلام شد.

گفت: زمان دقیق ثبت نام و مدارک مورد نیاز پذیرفته شدگان نهایی متعاقباً از طریق پرتال دانشگاه پیام نور به نشانی www.pnu.ac.ir اعلام می‌شود.

مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور افزود: کلیه پذیرفته شدگان قبل از ثبت نام باید از قوانین و موارد مندرج در اطلاعیه سازمان سنجش کشور اطلاع داشته باشند.