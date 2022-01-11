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۲۱ دی ۱۴۰۰، ۱۰:۳۴

توضیح پیام نور درباره زمان ثبت نام پذیرفته شدگان بدون کنکور

توضیح پیام نور درباره زمان ثبت نام پذیرفته شدگان بدون کنکور

مدیر کل روابط عمومی دانشگاه پیام نور اعلام کرد: زمان و نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان بر اساس سوابق تحصیلی این دانشگاه متعاقباً از طریق پرتال دانشگاه پیام نور اعلام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه پیام نور، محسن حیدری ضمن تبریک به پذیرفته شدگان گفت: نتیجه پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور ویژه بهمن ماه ۱۴۰۰ از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org اعلام شد.

گفت: زمان دقیق ثبت نام و مدارک مورد نیاز پذیرفته شدگان نهایی متعاقباً از طریق پرتال دانشگاه پیام نور به نشانی www.pnu.ac.ir اعلام می‌شود.

مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور افزود: کلیه پذیرفته شدگان قبل از ثبت نام باید از قوانین و موارد مندرج در اطلاعیه سازمان سنجش کشور اطلاع داشته باشند.

کد مطلب 5397031
زهرا سیفی

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