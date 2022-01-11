سایپا صادرکننده نمونه صنعت خودرو شد

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از سایپا، در آئین تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان تهران که با حضور استاندار تهران، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت، روسای اتاق های بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی کشور و استان تهران و جمعی از صادر کنندگان و فعالان این حوزه برگزار شد، گروه خودروسازی سایپا به عنوان صادرکننده نمونه معرفی و از عملکرد صادراتی این گروه خودروساز و مهندس سلیمانی، مدیرعامل گروه سایپا در راهبری این گروه خودروساز در حوزه صادرات با اهدای لوح و تندیس این جشنواره تقدیر به عمل آمد.

بهمن حسین زاده، عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا که در این مراسم حاضر شده و لوح و تندیس این جشنواره را به نمایندگی از مدیرعامل گروه دریافت کرد، در این خصوص گفت: این مراسم از بین ۴۹ شرکتی که در سال ۱۳۹۹ صادرات داشته‌اند برگزار شد و دبیرخانه این جشنواره بر اساس معیارهای تعیین شده ۱۱ شرکت را در رشته های مختلف حائز رتبه برتر در صادرات محصول معرفی کرد که گروه خودروسازی سایپا در حوزه خودروسازی موفق به کسب صادر کننده نمونه استان تهران شد.

حسین زاده افزود: سایپا در سال ۱۳۹۹ با وجود شرایط سختی که در کشور وجود داشت، با انجام اقدامات سازنده از قبیل افزایش تنوع سبد محصولات با توجه به اهداف تدوین شده در بازارهای صادراتی و بهبود کیفیت محصولات برای رقابت در بازارهای بین‌المللی توانست بخشی از تولیدات خود را به بازارهای هدف صادر و ارزآوری مناسبی برای چرخه اقتصادی خود و کشور فراهم سازد.

وی افزود: گروه خودروسازی سایپا تاکنون موفق به کسب ۲ عنوان صادرکننده ممتاز و ۷ عنوان صادرکننده نمونه در سطح ملی و ۳ عنوان صادرکننده نمونه استان تهران شده است و توانسته در حوزه صادرات محصول عملکرد بسیار چشمگیری داشته باشد.

حسین زاده گفت: شرکت سایپا به دلیل تلاش‌های مستمر و مؤثر در حفظ و گسترش صادرات خودروی کشور به عنوان صادرکننده نمونه استان تهران انتخاب شد و در این مراسم از زحمات مهندس سلیمانی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا نیز به دلیل راهبری این گروه خودروساز در شرایط سخت کشور تقدیر شد.

وی تاکید کرد: گروه سایپا به عنوان پرافتخارترین خودروساز ایران در زمینه صادرات، علی رغم شرایط سخت اقتصادی در بازارهای هدف صادراتی که بخشی از آن از پاندمی کرونا ناشی شده است در کنار شرایط اقتصادی در داخل کشور تلاش کرده صادرات را به عنوان امری استراتژیک در برنامه‌های خود حفظ کند.