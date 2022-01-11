عباس عظیمی به موسسه هنرمندان پیشکسوت بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امورهنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مراسم تودیع نیکنام حسینی پور و معارفه سید عباس عظیمی مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت با حضور معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

این مراسم با حضور محمود سالاری معاون امور هنری، حسن ریاحی و مریم معترف از اعضای هیات مدیره موسسه هنرمندان پیشکسوت، مهدی افضلی مدیرعامل بنیاد رودکی، نیکنام حسینی پور و سیدعباس عظیمی (بیستم دی‌ماه) در موسسه هنرمندان پیشکسوت برگزار شد.

قدردانی رییس هیات مدیره از خدمات نیکنام حسینی پور

در ابتدای این دیدار مهدی افضلی رییس هیئت مدیره موسسه هنرمندان پیشکسوت با ارائه گزارشی مختصر از روند فعالیت‌های صورت گرفته تا کنون به برگزاری جلسات منظم هفتگی هیئت مدیره اشاره و از تلاش‌های حسینی‌پور در زمان حضورش بعنوان مدیرعامل موسسه قدردانی کرد و گفت: در این مدت فعالیت شاهد دلسوزی، پشتکار و اهتمام ایشان به انجام امور و همراهی با هنرمندان پیشکسوت بودیم.

حسن ریاحی و مریم معترف در سخنانی کوتاه از تلاش‌ها و حضور حسینی پور تقدیر و تشکر کردند.

تلاش برای حفظ نظم در ساختار اداری

نیکنام حسینی پور با تشریح فعالیت‌های صورت گرفته در مدت خدمتش با اشاره به فراگیری کرونا در کشور گفت: سعی کردیم در این موقعیت سخت با انسجام بخشی به فعالیت‌های موسسه و حفظ نظم در ساختار اداری خدمات بهتری را به هنرمندان پیشکسوت ارائه دهیم و امیدوارم با حضور آقای عظیمی ما شاهد پیشرفت و توسعه این موسسه در جهت ارتقای جایگاه و هویت آن باشیم.

عباس عظیمی مدیرعامل جدید موسسه هنرمندان پیشکسوت نیز در جملاتی کوتاه خدمت به هنرمندان پیشکسوت را باعث عاقبت بخیری و عافیت دانسته و با تشکر از زحمات حسینی پور افزود: امیدوارم بصورت شایسته پاسخ اعتماد معاون امور هنری و همه هنرمندانی که به بنده لطف داشته‌اند را بدهم.

توقعات آقای معاون از مدیریت جدید یک موسسه مهم

محمود سالاری، معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سخنانی گفت: از آقای حسینی پور که در دوران بحران کرونا این مسئولیت را قبول کردند تشکر می‌کنم. موسسه هنرمندان پیشکسوت باید پیوند دهنده تجارب نسل گذشته به جوانان باشد تا بتواند حافظ اصالت‌ها و این گنج عظیم معنوی باشد.

وی افزود: توقع داریم این دیدگاه پیوند دادن و انتقال تجارب هنرمندان و اساتید پیشکسوت به نسل جوان با مرکزیت این موسسه در قالب برنامه‌ریزی و برگزاری برنامه‌های مختلفی همچون نشست‌های تخصصی، دوره‌های آموزشی و یا کارگاه‌های عملی احیا شود. ما در موسسه هنرمندان پیشکسوت شاهد رنگین کمانی از تجارب، هنرها و اصالت‌های مختلف هستیم و قطعاً جامعه هنری برای بهره بردن از این گنجینه‌های معنوی مشتاق می‌باشد.

در انتهای این مراسم محمود سالاری معاون امور هنری پس از تقدیر از نیکنام حسینی پور، حکم مدیرعاملی موسسه هنرمندان پیشکسوت را به سیدعباس عظیمی اهدا کرد.