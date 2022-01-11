کتاب صوتی «کالیپسو»ی دیوید سداریس منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب صوتی «کالیپسو» نوشته دیوید سداریس بهتازگی توسط موسسه آوای چیروک منتشر و راهی بازار نشر شده است.
دیوید سداریس نویسنده اینکتاب متولد ۱۹۵۶ در آمریکاست و بهواسطه داستانهای کوتاهش که درباره زندگی شخصی خود نوشته، به شهرت رسید. ایننویسنده چندسالی است در ایران شناخته شده است.
نسخه مکتوب «کالیپسو» با ترجمه رضا اسکندریآذر توسط نشر سنگ منتشر شده و نسخه صوتی آن نیز با گویندگی بهمن وخشور تهیه شده است. «کالیپسو» جدیدترین کتاب سداریس است که مجموعهای از یادداشتهای طنز سیاه ایننویسنده را درباره زندگی مدرن و روابط انسانی شامل میشود. سداریس خواسته با نوشتن اینکتاب، هجویهای بر زندگی امروز بنویسد که هم بخوانند و هم مخاطب را متاثر کند. اینکتاب سال ۲۰۱۸ یکی از آثار پرفروش طنز در آمریکا بود.
نسخه صوتی کتاب «کالیپسو» با ۸ ساعت و ۴۸ دقیقه و قیمت ۳۸ هزار تومان عرضه شده است.
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