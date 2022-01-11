مرکز ملی فرش ایران به تعهدات خود در قبال خراسان شمالی عمل نکرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود قنبری ظهر سه شنبه در شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: اداره ثبت اسناد برای ثبت اسامی و یا تغییر نام شرکت‌های تولیدی سختگیری و بهانه تراشی نداشته باشد.

معاون اقتصادی استاندار خراسان شمالی ادامه داد: بسیاری از اسامی شرکت‌های توزیعی نیز خارجی هستند؛ حال چرا باید یک شرکت تولیدی که سال‌ها با یک نام برند شده، نامش را تغییر دهد؟

وی افزود: در سفر رئیس جمهور به خراسان شمالی، تفاهم نامه‌ای با مرکز ملی فرش منعقد شده که مسئولان این مرکز با بهانه‌های نبود بودجه آن را اجرایی نکرده‌اند لذا اتاق بازرگانی باید این موضوع را با جدیت پیگیری کند.

قنبری با اشاره به سفر رئیس جمهور ترکمنستان به ایران، گفت: مسئولان ملی از خراسان شمالی خواستند تا پیشنهادات خود برای افزایش مراودات با این کشور را ارائه دهیم. لذا واحدهای تولید، سرمایه گذاران و تجار در این خصوص همکاری کنند.

معاون اقتصادی استاندار خراسان شمالی بیان داشت: هزینه حمل و نقل بار در طول سال گذشته ۳ بار و امسال ۲ بار افزایش داشته است لذا افزایش مجدد قیمت‌ها توجیهی ندارد؛ این در حالی است که این شغل در دوران کرونا حتی یک روز تعطیل نشده است.

وی در پایان تصریح کرد: صادرکنندگان از تحریم‌ها آسیب زیادی دیدند لذا سازمان امور مالیاتی باید تا حد امکان با این افراد مدارا کند تا صادرات کشور متوقف نشود.