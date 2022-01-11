به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین اشتری در حاشیه همایش سراسری مدیران بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ضمن تشکر و قدردانی از دست‌اندرکاران برگزاری این همایش گفت: بحمدالله طی چند سال گذشته به جهت همکاری خوبی که بین انتظامی کشور و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس بوده با انجام اقدامات گسترده از اتفاقات و خطراتی که کاروان‌های راهیان نور را تهدید می کرده پیشگیری شده به طوری که طی این چند سال حادثه‌ای رخ نداده است.

وی در ادامه با بیان اینکه انتظامی کشور آمادگی دارد که با بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در راستای اعزام کاروان‌های راهیان نور همکاری کند، عنوان کرد: بحث راهیان نور برای ما باعث خیر و برکت است، ما نیز می‌خواهیم در برگزاری هر چه بهتر این مراسم، اعزام کاروان‌های راهیان نور نقش داشته باشیم و برکات آن نیز نصیب ما شود.

این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: هر چقدر ارزش‌های دفاع مقدس را در جامعه نشر و گسترش دهیم قطعاً از وقوع بسیاری از تهدیدات پیشگیری و باعث رشد و ارتقا کشور در حوزه‌های مختلف خواهد شد.

سردار اشتری گفت: اگر بتوانیم روحیه جهادی و انقلابی فرماندهان دوران هشت سال دفاع مقدس را در جامعه ارتقا دهیم تأثیر دوچندانی در جامعه و حوزه‌های مختلف خواهد داشت.

وی عنوان کرد: انتظامی کشور و تمامی افرادی که در این مجموعه مشغول خدمت رسانی هستند به شهدای والا مقام و معزز تأسی کرده اند از این رو تمام سعی ما بر این است با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری امام خامنه ای عزیز مدظله العالی روحیه انقلابی و جهادی و غیرت دینی در انتظامی کشور ارتقا دهیم.

سردار اشتری گفت: امید است با ورود جوانان انقلابی و توان بالا و همچنین با تأسی به شهدا بتوانیم در راستای اجرایی شدن منویات امامین انقلاب و همچنین اهداف رزمندگان اسلام در جهت برقراری امنیت هر چه بیشتر در کشور تأثیرگذار باشیم.

تحولات عظیم با تغییر ساختار در انتظامی کشور

سردار اشتری با اشاره به تصویب طرح جامع ساختار و سازمان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران توسط فرماندهی معظم کل قوا عنوان کرد: تغییر ساختار در انتظامی کشور باعث تحولات بزرگی خواهد شد و اثرات آن را طی سال‌های آینده شاهد خواهیم بود؛ این تغییر ساختار در انجام مطلوب مأموریت‌ها تأثیرگذار است و کارکنان ما نیز با قدرت و توان بیشتر و نیز توانمندی و حرفه گری برای انجام مأموریت‌ها و خدمت رسانی بیشتر به مردم گام‌های گسترده‌تری خواهند برداشت.

فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به امنیت کاروان‌های راهیان نور عنوان کرد: یکی از وظایف مهمی که به عهده انتظامی کشور قرار دارد کنترل ترافیک است که بحمدالله همکاران ما در پلیس راه کشور با انگیزه بالا با کاروان‌های راهیان نور همکاری خواهند داشت؛ قبل از شیوع ویروس منحوس کرونا اقدامات خاصی صورت گرفته که شاهد نظم خاصی در ترددها بودیم و خسارتی هم نداشتیم.

وی تاکید کرد: انتظامی کشور در حوزه امنیت با تمام توان پای کار خواهد بود، تمام سعی ما بر این است که از وقوع هرگونه حوادث جاده‌ای جلوگیری کنیم، امید است با انجام اقدامات مطلوب بهترین دوره را برای مردم عزیز رقم بزنیم.