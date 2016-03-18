راهیان نور باعث ماندگاری دفاع مقدس در ذهن مردم شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین اشتری ظهر امروز در جمع خبرنگاران در مسجدجامع خرمشهر اظهار کرد: حرکت فرهنگی راهیان نور حرکتی است که باعث شده یاد جبهه ها و دوران عبرت آموز هشت سال دفاع مقدس برای همیشه در ذهن مردم به خصوص جوانان ماندگار شود.

وی افزود: خوشبختانه سال به سال بر شکوه و تعداد زئران راهیان نور در مناطق عملیاتی سراسر کشور افزوده می شود و این موضوع نشان می دهد مردم ایران هیچگاه یاد رزمندگان و شهیدانی که سال ها پیش بر ای دفاع از این کشور از جان مایه گذاشتند را فراموش نمی کنند.

سردار اشتری بیان کرد: آنچه در میان کاروان های راهیان نور به خوبی خودنمایی می کند، حضور قابل توجه جوانان در این کاروان ها است که این امر ما را به آینده کشور با وجود این جوانان آگاه و موقعیت شناسی خوش بین تر می کند.

فرمانده نیروی انتظامی گفت: مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس که میدان نبرد حق علیه باطل بود، متعلق به همه مردم ایران و همه آزادی خواهان دنیا چرا که در این مناطق جوانانی شایسته برای دفاع از خاک و ناموس کشور مردانه و با رشادت و ایثارگری در برابر دشمن ایستادگی کردند و اجازه ندادند حتی یک وجب از خاک این کشور در اشغال دشمن باقی بماند.

سردار اشتری تصریح کرد: مناطق عملیاتی جایگاه عبادت و نورانیت است چرا که ما در این مناطق، پاک ترین و مومن ترین جوانان خود را در راه دفاع از کشور تقدیم اسلام کردیم به همین دلیل عقیده دارم این مناطق که محل عروج مردان آسمانی ایران و اسلام بود، جایگاهی مقدس و پاک است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین اشتری فرماندهی نیروی انتظامی ظهر امروز برای اطلاع از آخرین وضعیت خدمت‌رسانی به کاروان‌های راهیان‌نور و مهمانان نوروزی از طریق فرودگاه بین‌المللی آبادان وارد خوزستان شد و مورد استقبال رسمی مسئولان ستاد مرکزی راهیان نور کشور قرار گرفت.

حضور در یادمان‌های دفاع‌مقدس جنوب کشور و همچنین بازدید از روند خدمت‌رسانی در ایستگاه و پاسگاه‌های بین‌راهی از مهم‌ترین برنامه‌های فرمانده نیروی انتظامی در این سفر یک‌روزه است.

در این سفر سردار بهمن کارگر رئیس ستاد مرکزی راهیان نور کشور فرمانده نیروی انتظامی را همراهی می کند.