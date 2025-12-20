  1. استانها
رفع آب‌بردگی محور بندر لنگه_لمزان

بندرلنگه- محور بندر لنگه – لمزان در محدوده روستای محمودآباد که بر اثر بارش شدید باران دچار آب‌بردگی شده بود،پاکسازی و بازگشایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محور بندرلنگه – لمزان در محدوده روستای محمودآباد که بر اثر بارش شدید باران دچار آب‌بردگی شده بود، پاکسازی و بازگشایی شد.

مجید علیپور، رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان بستک گفت: تیم‌های راهداری با اقدامات لازم و ماشین‌آلات سبک و سنگین، مسیر تردد را برای خودروها ایمن کردند و عملیات رفع آب‌بردگی طی چند ساعت به پایان رسید.

وی تاکید کرد: پایش مستمر شرایط جوی و آماده‌باش تیم‌های راهداری در تمامی محورهای مواصلاتی استان ادامه دارد تا از بروز مشکلات مشابه جلوگیری شود.

