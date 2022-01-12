به گزارش خبرگزاری مهر، علی امام مدیر عامل شرکت مترو گفت: به منظور شناسایی و تهیه فهرست نواقص ایستگاه‌ها و خطوط شبکه مترو اعم از ابنیه، تجهیزات، استملاک معارضین پروژه‌ها و … اخیراً کمیته‌ای در شرکت مترو تشکیل شده است تا ضمن احصاء موارد اصلاحی و تکمیلی، نسبت به اولویت‌بندی رفع نواقص و تهیه برنامه اجرایی اقدام کنند. طبیعتاً طی چنین روندی مستلزم تخصیص بودجه و نقدینگی است تا بتوان نقص‌های موجود را به مرور زمان برطرف ساخت.

امام در ادامه، کنترل اسناد و بازرسی‌های میدانی برای صحه‌گذاری بر اقدامات اصلاحی را از جمله پیش نیازهای اصلی برنامه رفع نواقص ایستگاه‌ها و خطوط شبکه مترو دانست و افزود: گزارش مجریان و مدیران طرح‌ها و پروژه‌های مترو، نخستین معیار تدوین برنامه‌های اصلاحی است و در این بین از تمام ظرفیت‌های شرکت مترو برای تدقیق برنامه‌ها، اولویت‌بندی رفع نواقص، برنامه‌ریزی و نهایتاً اجرای موارد لازم استفاده خواهد شد تا بتوان تکمیل تدریجی ایستگاه‌ها و خطوط را در طول زمان شاهد بود.