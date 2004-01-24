فيلم " مردي كه دون كيشوت را كشت " جلوي دوربين مي رود

" تري گيليام " كارگردان فيلم " برادرگريم"

به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل ازسايتهاي اينترنتي " گيليام " با اعلام خبرفوق گفت :" يكي ازدلايل اينكه فيلم " برادران گريم" را جلوي دوربين بردم اين بود كه بتوانم فيلم موفقي را ارائه دهم وازطريق جمع آوري سرمايه لازم فيلم " مردي كه دون كيشوت را كشت " را كليد بزنم."

كارگردان نام آوردنياي سينما درادامه صحبتهايش افزود:" درپايان ماه جاري به پاريس مي روم ودرمورد حقوق ساخت اين اثربراساس فيلمنامه موجود تحقيق مي كنم.

مدت دوسال است كه براي بدست آوردن حقوق ساخت نسخه سينمايي تلاش مي كنم. همه چيزبسيارپيچيده شده وازنظرقانوني با مشكلات بسياري مواجه هستم.با اين وجود اين باراميدوارم كه بتوانم مشكلات راحل كنم .چرا كه فيلمبرداري " برادران گريم " پايان يافته وبايد به سرعت كاررا برروي پروژه جديدم آغازكنم."

كارگردان فيلمهاي " معجزه مبارزه "،" سارقان زمان " و" برزيل " درشرايطي ازساخت اين اثرسخن مي گويد كه خبرهاازجايگزين شدن " اندروديويس " به جاي وي حكايت مي كنند.