زنگ كليساها و مدارس اقليت هاي ديني 12 بهمن به صدا در مي آيند

به گزارش خبرگزاري مهر، وي در نشست مشترك خبري با مسوول كميته اقليتهاي ديني ستاد دهه فجر به همراهي نمايندگاني از شوراي خليفه گري ارامنه تهران، انجمن زرتشتيان تهران، انجمن كليميان تهران و انجمن آشوريان تهران تزيين تمام عبادتگاههاي اقليتهاي ديني در بيست و پنجمين سالگرد انقلاب اسلامي را يكي از كارهاي ويژه در ايام دهه فجر دانست و افزود: تمام عبادتگاههاي اقليت هاي ديني شامل كليساها، معبدها، كليساها در ايام دهه فجر تزيين مي شوند.

وي حضور مسوولين اقليت هاي مذهبي در مراسم نثار تاج گل در مرقد امام (ره) مراسم تجليل از مقام شهداي اقليت ها، شركت اقليت ها در راهپيمايي بزرگ 22 بهمن را از جمله برنامه هاي مشترك اقليتهاي ديني در ايام دهه فجر، به شمار آورد.

بنابر اين گزارش روبروت مازكاريان نماينده ارامنه تهران در خصوص برنامه هاي شوراي خليفه گري ارامنه در ايام دهه فجر گفت: برگزاري مسابقه بزرگ علمي در سطح مدارس متوسط ارامنه و برگزاري مسابقات مقاله نويسي و نقاشي در سطح مدارس ارامنه در كليه مقاطع تحصيلي از جمله برنامه هاي شوراي خليفه گري براي دانش اموزان و دانشجويان در ايام دهه فجر است.

همچنين فرخ ميزانيان نماينده انجمن زرتشتيان تهران به برنامه انجمن زرتشتيان تهران و برنامه انجمن موبدان تهران در روز دوشنبه 12 بهمن اشاره كرد وگفت: مراسم آفرينگان خوابيف سرودهايي از گاتها، سخنراني ديني توسط انجمن هاي موبدان، سخنراني رياست انجمن زرتشتيان تهران، سخنراني نماينده زرتشتيان در مجلس شوراي اسلامي، اجراي موسيقي و برنامه شاد و تجليل از جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا در سالن خسروي از جمله برناهه هاي اين روز مي باشد. فرهاد افراميان نماينده انجمن كليميان تهران با بيان اينكه برپايي مراسم دهه فجر براي هيچ فرقه اي تفاوتي ندارد گفت: يكي از كارهاي ويژه اي كه امسال انجام شده تشكيل ستاد دهه فجر در انجمن كليميان است كه كه كليه شهرستانهايي را كه كليميان در آنجا زندگي مي كنند را در بر مي گيرد.

وي افزود: جشن بزرگداشت 22 بهمن توسط انجمن بانوان كليمي در تاريخ 15/11/82 در تالار محبان، جشن گراميداشت بيست و پنجمين سالگرد انقلاب اسلامي به همراه مسابقات ورزشي در طول ايام دهه فجر، برنامه سخنراني و گفت و گو به مناسبت بيست و پنجمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي توسط سازمان دانشجويان يهود در تاريخ 16/11/82 تحت عنوان انقلاب اسلامي جوانان اقليت در محل سازمان دانشجويان، مراسم نيايش و اجراي آيين مذهبي مخصوص براي موفقيت مسوولين نظام و آزوي سعادت و پيروزي براي ملت ايران، جشن گراميداشت 22 بهمن توسط سازمان جوانان كيشا در تاريخ 82/11/19 در تالار محبان از ديگر برنامه هاي اين انجمن در ايام دهه فجر است.

در همين راستا، سرحدي نماينده انجمن آشوريان تهران گفت: برگزاري آيين هاي ويژه بيست و پنجمين سالگرد انقلاب اسلامي در مجتمع آموزشي حضرت مريم، مجتمع آموزشي بهنام و كليساهاي چهارگانه آشوري و كلداني و انجمن آشوري هاي تهران در تالار ويليام دانيال از جمله برنامه هاي اين ايام است.

وي افزود: حضور بر مزار شهداي آشوري در آرامگاه آشوري آمادگي جهت انجام مسابقه هاي ورزشي بين اقليت ها با عنوان جام وحدت آمادگي اجراي كنسرت موسيقي همراه با ديگر اقليت ديني ترجيحا در تالار وحدت و آمادگي جهت انجام ديدار همگاني برگزيدگان جوامع اقليتهاي ديني را از ديگر برنامه هاي انجمن آشوريان تهران در ايام ا... دهه فجر ذكر كرد.