«خائن کشی» کیمیایی آماده نمایش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، همزمان با آماده شدن «خائن کشی» برای نمایش در جشنواره فیلم فجر، لوگوی آن که توسط روژان ایرجی طراحی شده، رونمایی و منتشر شد.

طراحی صحنه این فیلم و همچنین ساخت دکورها، لوکشین های تهران قدیم و بانک ملی ایران در دهه ۳۰ توسط سهیل دانش اشراقی طراح فیلم ساخته شده است.

«خائن کشی» از جمله فیلم‌های راه یافته به چهلمین جشنواره فیلم فجر است که اولین نمایش آن بهمن ماه همزمان با برگزاری این رویداد فرهنگی است.

امیر آقایی، پولاد کیمیایی، پانته آ بهرام، سارا بهرامی، اندیشه فولادوند، حمیدرضا آذرنگ، سام درخشانی، نرگس محمدی، رضا یزدانی، الهام حمیدی، نسیم ادبی، فریبا نادری، شکیب شجره، پردیس پور عابدینی با حضور فرهاد آئیش، اکبر معززی، سعید پیردوست، امیررضا دلاوری، ایوب آقاخانی، سام نوری، امیرکاوه آهنین جان، سپند امیرسلیمانی، ایلیا کیوان، شکرخدا گودرزی، شاپور کلهر، امیرحسین نوروزبیگی، مانی حیدری، سوگل خالقی، امیرحسین هشترودی، مریم عباس زاده، ‌بشیر ادریسی، شاین عیسایان، کیانوش گرامی، بهرام بهرامیان، سامان سالور، جواد طوسی و مهران مدیری از بازیگران این فیلم هستند.