خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: آسمان امسال یار نبود و میزان بارندگی‌ها در مازندران کاهش چشمگیری یافت و این مسئله سبب شد تا حجم ذخایر آبی در استان به نسبت سال‌های قبل وضعیت قرمزی داشته باشد.

کاهش بارندگی‌ها و پایین بودن حجم ذخایر آبی از یک سو و هدر رفت بیش از ۹۰ درصدی روان آب‌ها و روانه شدن به سمت دریا، رد خشکسالی را در مازندران محکم‌تر کرده است.

تغییرات آب و هوایی و اقلیم میزان بارش بارش را در ارتفاعات مشرف به مازندران کاهش داده است و نرخ و تراز آب را در استان منفی کرده است.

محمدرضا رضوی مدیرکل هواشناسی مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کاهش میزان بارندگی در استان اظهار داشت: وضعیت بارندگی در استان خوب نیست و در شرق استان نیز با کاهش شدید بارندگی مواجه هستیم.

وی با اظهار اینکه کاهش بارندگی دارای دلایل اقلیمی است، افزود: در این فصل سال نباید شاهد وقوع تگرگ باشیم درحالی که برخی مواقع شاهد آن هستیم و گرمایش زمین سبب تغییر در مکان و زمان بارش‌ها شده است.

کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی بارندگی در نواحی مختلف

وی با بیان اینکه کاهش شاهد هستیم طی یک شبانه روز در رامسر به اندازی دو سال نیم در کشور بارندگی داریم، اما در شرق استان و در گلوگاه با کاهش ۴۰ درصدی بارش‌ها مواجه هستیم، افزود: اگر روند به همین منوال ادامه یابد، اوضاع استان خوب نخواهد بود.

رضوی تصریح کرد: طی سال‌های قبل در همین فصل شاهد بودیم که کوهستان ها از برف انباشته بودند درحالی که امسال این گونه نیست و انگار فقط رنگ سفید روی کوهپایه‌ها از جمله دماوند پاشانده شده است و ضخامت برف آن کم است.

مدیرکل هواشناسی یادآور شد: کم شدن بارش برف سبب می‌شود تا رودخانه‌هایی نظیر هراز در بهار و تابستان دچار مشکل شوند.

وی با بیان اینکه اگر در بالادست برف نداشته باشیم با کاهش ذخایر روبرو می‌شویم، گفت: بزرگترین مشکل ما این است که در بالادست سد به اندازه کافی نداریم.

وی ادامه داد: برخی‌ها معتقدند نباید سد ساخت درحالی که این فرضیه بیشتر روی رودخانه‌های طول و دراز صدق پیدا می‌کند اما روخانه های ما حداکثر ۲۵ تا ۳۰ کیلومتر طول دارند و به دریا می‌ریزند و باید با ساخت سد، آب را مهار و کنترل کرد.

مدیرکل هواشناسی مازندران به کاهش ۴۰ تا ۴۳ درصدی بارندگی در برخی مناطق استان از جمله بهشهرف جویبار اشاره کرد و گفت: کاهش بارندگی در نکا ۵۲ درصد بوده است و این روند ما به سمت کویرشدن پیش می‌برد.

وی ادامه داد: چاه‌های آب بی رویه سبب افت منابع آبی و خشک شدن جنگل‌ها می‌شود و باید آبخوان داری و آبخیزداری در استان جدی گرفته شود و به فکر احداث سد در استان باشیم.

رضوی یادآور شد: مشکل مازندران نگهداشت آب‌ها است و سال قبل میانگین دما در ارتفاعات استان چهار درجه بیشتر بود، یعنی برف در اردیبهشت ماه ذوب و آب شد و نتوانستیم نگهداشت آب داشته باشیم.

مدیرکل هواشناسی مازندران تصریح کرد: تا نیمه بهمن شاهد افزایش بارندگی در استان خواهیم بود اما تا نیمه اسفند بارش‌ها کاهش می‌یابد و در مجموع میزان و اوضاع بارندگی در استان خوب نیست و این مسئله در شرق استان مایه نگرانی است.

وی با اظهار اینکه نگرانی ما بیشتر برف کوهستان است، گفت: اگر در کوهستان شاهد بارش برف باشیم اوضاع خوب می‌شود اما اگر باران ببارد در نگهداشت آب وضعیت خوبی نخواهیم داشت.

اگر در کوهستان شاهد بارش برف باشیم اوضاع خوب می‌شود اما اگر باران ببارد در نگهداشت آب وضعیت خوبی نخواهیم داشت

در استان مازندران ۱۱ سد و حدود ۹۰۰ آب بندان وجود دارد و حجم ذخایر آنها در حالت مطلوب به بیش از ۶۰۰ میلیون مترمکعب خواهد رسید درحالی که امسال میزان ذخایر بسیار کمتر از این میزان است.

محمدابراهیم یخکشی مدیرعامل آب منطقه‌ای مازندران با اشاره به کاهش ۱۶ درصدی ذخایر آب سدهای استان نسبت به سال قبل اظهار داشت: در حال حاضر بیش از ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب در آب بندان ها ذخیره داریم که نیمی از ظرفیت آن را تشکیل می‌دهد.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز نگرانی از نرخ منفی کاهش آب در سدهای استان از جمله شهید رجایی گفت: در سدهای استان نیز حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب آب داریم که کاهش ۱۴ درصدی را نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه سد شهید رجایی نقش مهمی در تأمین آب مناطق مرکزی دارد، گفت: در مجموع ۴۴۰ میلیون مترمکعب آب در سدهای استان ذخیره سازی می‌شود که حدود ۱۵ درصد آب‌های سطحی است.

یخکشی با اظهار اینکه با تکمیل سدهای دردست اقدام مهار آب‌های سطحی به ۴۰ درصد افزایش می‌یابد، گفت: سد زارم رود، هراز، کسلیان، سجارود از جمله طرح‌های در دست اقدام است.

به گزارش مهر، تغییر اقلیم و نوسانات جوی و پایین بودن حجم ذخیره آب در مازندران سبب شده تا در حال حاضر درصد بالایی از منابع آب‌های سطحی استان روانه دریا شود و تکمیل پروژه‌های زیرساختی و سدها و افزایش ظرفیت نگهداشت آب، مازندران را از کویرشدن نجات خواهد داد.