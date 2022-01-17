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۲۷ دی ۱۴۰۰، ۹:۳۰

توسط معاون وزیر علوم؛

بخشنامه حضوری شدن آموزش در همه مقاطع به دانشگاه ها ابلاغ شد

بخشنامه حضوری شدن آموزش در همه مقاطع به دانشگاه ها ابلاغ شد

معاون آموزشی وزارت علوم در بخشنامه ای به همه دانشگاه‌ها جزئیات حضوری شدن نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی خاکی صدیق معاون آموزشی وزارت علوم در بخشنامه ای به رؤسای شورای استانی آموزش عالی کشور حضوری شدن نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ را اعلام کرد.

متن کامل این بخشنامه به شرح زیر است:

با عنایت به مصوبه نشست ستاد از سرگیری آموزش حضوری دانشجویان در تاریخ ۲۰ دی ۱۴۰۰ در خصوص حضوری شدن آموزش در مقاطع مختلف تحصیلی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و نیز حاصل مذاکرات به‌عمل‌ آمده در نشست رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی با حضور مقام عالی وزارت در روز ۲۳ دی ۱۴۰۰ مستدعی است هماهنگی لازم برای اقدامات مرتبط با در نظر گرفتن همه شرایط و الزامات اختصاصی آن دانشگاه، مؤسسه آموزش عالی در اجرای مصوبه زیر صورت پذیرد:

مصوبه: همه کلاس‌های آموزشی دانشجویان در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در تمامی مقاطع تحصیلی نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰ به‌صورت حضوری برگزار شود.

تبصره یک: بر اساس شرایط هر دانشگاه، مؤسسه آموزش عالی به‌ ترتیب و در صورت لزوم، ۱) آموزش حضوری دانشجویان تحصیلات تکمیلی (دکتری تخصصی و کارشناسی‌ارشد، دکتری حرفه‌ای)، ۲) آموزش دروس عملی برنامه‌های درسی (آزمایشگاه، کارگاه، درمانگاه و نظایر این‌ها)، ۳) آموزش حضوری دانشجویان کارشناسی، کاردانی به‌صورت کاملاً حضوری در اولویت باشد.

تبصره دو: در اجرای هر چه مؤثرتر مصوبه، بر اساس هماهنگی با مراجع استانی به‌ویژه استانداری و بر اساس آخرین تصمیمات مراجع ذی‌صلاح تصمیم‌گیری و اقدام شود.

تبصره سه: تمامی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی استان در صورت لزوم استفاده از آموزش‌های الکترونیکی در قالب ترکیب متناسب آن با آموزش حضوری، الزاماً باید مطابق با نظام‌نامه یادگیری الکترونیکی و تحت نظارت شورای آموزش عالی استان اقدام کنند.

تبصره چهار: در هر حالت مراعات کامل پروتکل‌های بهداشتی به‌منظور حفظ سلامت دانشجویان و دانشگاهیان الزامی است.

کد مطلب 5401514
زهرا سیفی

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    نظرات

    • علی IR ۱۲:۳۴ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
      61 23
      پاسخ
      سلام، ایا برای خوابگاه و کلاس دانشگاهها فکری شده؟، با توجه به بحث فاصله گذاری نیاز به دو یا سه برابر وضع موجود دانشگاهها هست، راجع به تامین مواد غذایی و راه اندازی سلف سرویسها فکرشده؟ لطفا خبرگزاری مهر پیگیری کند.تشکر
      • IR ۱۶:۱۸ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
        4 6
        کاملا بهش فکر شده با استانداری ها هماهنگی کامل به عمل امده
      • حسن IR ۰۴:۵۸ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
        0 1
        نه اصلا و ابدت
    • مادر IR ۱۲:۵۴ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
      32 13
      پاسخ
      صبح زنگ خطرپیک ششم کروناظهربازگشایی دانشگاه شب خطرامیکرون مانمیدونم چه گناهی مرتکب شدیم این شدنتیجه ش.مسئول محترم برای یه نیمسال هزینه مسکن دانشجورومحاسبه کردیدکسی برای ۴ماه خونه اجاره میده وقتی خوابگاه هزینه ش شبی ۱۲۰تومنه ماچطوردانشجوروبفرستیم برای یک ترم اون مسئول محترم تصمیم میگیره مشکلاتومیدونه
      • IR ۱۶:۱۹ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
        4 14
        در شهر خودتون دانشجو بشید که هزینه زیاد نشه
    • IR ۱۳:۰۸ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
      8 9
      پاسخ
      ثبت نام خوابگاه برا دانشجویان کارشناسی از هفته آینده است؟ به چه صورته؟
    • مریم IR ۱۴:۱۲ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
      57 22
      پاسخ
      خدا لعنتتون کنه بر پدر ومادر تون لعنت بچه های ما مگه از سر راه ااوردیم اگه مریض بشن کی جواب گو هستش الان یه دانشجو باید با اتوبوس مترو بره خوب 2 ساعت باید بره دوساعت برگرده تازه کلاس 50 نفره کارشناسی چی ب سر بچه های ما میاد چند نفر آدم بی سواد نشستن برای ما تصمیم میگیرن
      • IR ۱۶:۲۰ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
        9 10
        اجباری نیست تا 3 ترم مرخصی تحصیلی میدن و فرزند شما میتونه منتقل کنه خودش را به دوره مجازی این کرونا دیگه همیشه هست نمیشه دانشگاه ها را تا ابد تعطیل نگه داشت
      • RO ۱۹:۰۴ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
        7 2
        ننه من غریبم بازی قشر تنبل شروع شد. خیابون ها مملو از آدمه، مترو تهران روزانه بیش از ۱ میلیون نفر آدم رو جابجا میکنه، به اینجا میرسه همه نگران جونشون میشن. در ضمن خطر فوتی ناشی از کرونا برای فرد ۲۰ ساله ای که واکسینه کامل شده نزدیک به صفره
      • دانشجوی بدبخت صنایع غذایی IR ۲۰:۵۳ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
        5 1
        نترس من تا حالا ۷ بار کرونا گرفتم نمردم بگو بد عادت شدی نمیتونی بعد این همه تقلب بشینی یه امتحان درس حسابی بدی
      • پارسا IR ۰۰:۲۵ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
        3 0
        همون پسر از صبح تا شب هزار جای مختلف با دوستاش و حتی بدون ماسک میره ، همگی سواد زیر صفر به خاطر کرونا ، خودم هم یک دانشجو هستم ولی چه فایده از اینجور درس خوندن
    • IR ۱۴:۳۱ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
      34 9
      پاسخ
      در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی امتحانات را حضوری کرده اند. به خاطر شرایط، تعداد افراد در اتاق های خوابگاه ها را کم کرده اند. جالب اینکه افراد باقی مانده را در یک سالن ساکن کرده اند. با چنین تدبیرهایی انتطار دارید که بیماری در ایران کم شود.
      • IR ۱۶:۲۱ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
        6 9
        بیماری که دیگه فکر نکنیم کم بشه بیماری هست و باید باهاش کنار اومد
      • RO ۱۹:۰۵ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
        5 1
        بیماری که کم شده که به دلیل ترکیب واکسیناسیون و ابتلاست. امتحان مجازی و تقلب به دانشجویان مزه کرده وگرنه کرونا برای افراد این رنج سنی که واکسینه شده باشند ابدا خطرناک و کشنده نیست
    • IR ۱۴:۴۷ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
      9 6
      پاسخ
      خیلی جدی نگیرید.با این همه تبصره و اما و اگر قطعا دانشگاه ها بازهم به صورت مجازی خواهند بود.
      • IR ۰۳:۵۵ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
        4 0
        یه بخشنامه الزام آور هم وزبیر کشور زده و گفته حتما دانشگاه ها باید حضوری بشوند تبصره هم نداره وزیر کشور فرمانده ستاد مدیریت کرونا است. حضوری شدن قطعی است
    • SE ۱۵:۰۱ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
      6 7
      پاسخ
      بحث حضوری شدن منتفیه با توجه به شرایط دانشگاه ها
    • مهران IR ۱۵:۱۴ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
      8 2
      پاسخ
      یک فکری هم به حال دانشجویان غیر بومی شودکه باین گرانی و وضعیت نابسامان اقتصادی باید به محل دانشگاه خود مراجعه کنند.
      • IR ۰۳:۵۸ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
        3 1
        اینها بحث دیگری است گرانی همیشه بوده بحث ها را نباید با هم مخلوط کرد
    • محمد IR ۱۵:۲۶ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
      7 6
      پاسخ
      حضوری شدن دانشگاه خیلی خوبه اصلا مشکل بیماری وجود نداره مجازی کسی به درس اهمیتی نمیدادن الان حضوری کردن کلاس ها خیلی بهتر هست هر کس بهداشت عمومی را راعایت کنه هیچ مشکل پیش نمیاد خواهشن دانشجوبان محترم بیماری بهانه نکنید. نگو بیماری بگو از دری فرار میکنیم
    • ش۱۵ IR ۱۵:۳۰ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
      3 7
      پاسخ
      لطفاً درست تصمیم بگیرید فکر کنم دارید عجولانه اقدام میکنید در شرایطی که اومیکرون می‌تازد آیا درسته دانشگاهها حضوری شه؟
    • دانشجو IR ۱۵:۴۲ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
      4 4
      پاسخ
      الان خطر امیکرون وجود داره، وقتی هم کلاس ها شروع بشه کسی شیوه نامه ها رو رعایت نمیکنه، باید مجازی باشه...
    • مادریک‌دانشجو IR ۱۶:۲۹ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
      5 2
      پاسخ
      وقتی درکشورما، امکانات بهداشتی وپزشکی کم هست ودانشجو چه راه رفتن به دانشگاه وچه درتوی دانشگاه مریض بشه انوقت هزینه درمان سرسام آوراست وقتی واکسن ها هرسه ماه بی اثرمیشن بنظرتون عاقلانه هست که جان دانشجوفدای سطح علم‌ بشود مگه فردا میخوان‌چه کاره بشن
      • IR ۰۳:۵۷ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
        3 0
        هدف از دانشگاه رفتن یادگیری است خیلی رشته ها درس عملی دارند دانشجویان مهندسی ده تا بیست تا ازمایشگاه و کارگاه دارند پزشکی ها درسهای عملی دارند هدف از دانشگاه رفتن خیلی چیزهای دیگه هم هست خیلی دانشجوها الان به کتابخانه و..دسترسی ندارند الان 4 ترمه که تعطیله و تا ابد نمیشه دانشگاه را بست
    • مادر IR ۱۶:۴۵ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
      6 6
      پاسخ
      سلام،واقعا خدا لعنتتون کنه،اخه اون مسئول بی سوادی که دم از بازگشایی مدارس و دانشگاه میزنه کجاست که وضعیت اقتصادی مردم رو ببینه اگر مردی برو وضعیت معیشت رو درست کن نه اینکه هر ترم به خانواده ها استرس روانی بدی،والله بخدا مردم دیگه از این کارات خسته شدن نمیتونی اقتصاد رو درست کنی با جان و روان بازی نک
      • IR ۰۴:۰۰ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
        3 0
        چه ربطی داره؟ وضع معیشت با دانشگاه و وزارت علوم نیست اینها بحث های جدایی هستند چون وضع معیشت خرابه پس دانشگاه باید بسته باشه مغالطه است
    • محمد IR ۱۷:۴۶ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
      6 5
      پاسخ
      بیخود کردین برا خودتون بگین.من یکی که دیگه پامو تو این دانشگاه ها با این استادای روانی نمیزارم
      • IR ۰۳:۵۳ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
        3 1
        بهترین تصمیم را گرفنتی انصراف بده برو بازار کار کن
    • IR ۱۸:۲۰ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
      6 2
      پاسخ
      لعنت به تصمیماتتون... من برای آزمون جامع دکترا حضوری رفتم... اتوبوس هیییییچ فاصله گذاری ای نبود. اصلا کارت واکسن یا تست کرونا رو چک نمی‌کنند... مسوولیت ترمینال ها و اتوبوسها ماسک ندارند. در دانشگاه تک و توک مسوولین ماسک میزنند. در خوابگاه احدددددی ماسک نمیزنه.ی آشپزخونه کوچیک نه متری برای پنجاه نفر.
      • IR ۰۳:۵۴ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
        2 1
        تا 3 ترم مرخصی میدن 3 ترم مرخصی بگیر عجله نکن در این 3 ترم هم رو تز کار کن
    • IR ۱۹:۲۲ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
      3 2
      پاسخ
      جانی اررزانتر اجان دانشجویان دیگر وجودندارد. موقع انتخابات هم گفتن دیگر کرونا وجود ندارد
      • IR ۰۸:۰۵ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
        3 1
        همه واکسن زدن و فوت و مرگ میر زیر 30 سال نادر هست بهانه نباید آورد مشکل شما چیز دیگری است کرونا بهانه است مشکل اصلیت را مطرح کن عزیز
    • هانیه بادامچی IR ۱۹:۲۶ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
      1 0
      پاسخ
      ایا دانشگاه ها قطعا حضوری هست
      • IR ۰۸:۰۲ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
        3 0
        بله وزیر کشور هم نامه زده که الزاما باید حضوری شوند خیالتون راحت باشه
    • امیر ع IR ۲۰:۱۰ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
      3 2
      پاسخ
      خدا کنه حضوری بشه همه اونایی ک مخالفن راحت طلب هستن و نمره مفت میخان برا تقلبی دوست دارن مجازی باشه خدا کنه حضوری باشه
    • عقاب منقار شکسته IR ۲۰:۱۶ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
      2 2
      پاسخ
      باسلام واحترام مسئولین عزیز ودلسوز با تشکر از حس دلسوزی و مسئولیت پذیری شما خواهشمندم چون به سال نو نزدیک میشیم بعد از آن هم پیک جدید ممکنه بیاد و خوابگاه و تشکیلات خوبی نداریم این ترم را هم بصورت غیر حضوری ابلاغ بفرمایید . گناه داریم بخدا دوست داریم زنده بمونیم وزندگی کنیم از مهر ماه اگر شرایط بهتر
      • IR ۰۸:۰۴ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
        3 1
        شدنی نیست چون 4 ترمه که مجازیه و خیلی ها دروس عملی دارن و اصلا بنا نبوده که دانشگاه مجازی باشه وقت امتحان که میرسه میگن چرا ترم مجازی باشه و امتحانات حضوری از اولش حضوری باشه اخر ترم که میرسه میخان ترم بعد را حضوری کنن مخالفت می کنن ترم پاییز رو هم می گویید مجازی باشه بهانه میارید
    • IR ۲۰:۲۰ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
      3 2
      پاسخ
      چرا همه غر میزنید؟! من دانشجوام و میدونم اینا بهونس انشالله باز شه
    • دانشجو IR ۲۱:۰۳ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
      2 3
      پاسخ
      بخدا دیگه خسته شدیم از دست شما مگه مردم از جانشان سیر شدن که ۴۰ نفر را تو یه کلاس تو هوای سرد بدون اینکه هوا در کلاس جریان داشته باشه در عرض یک ماه همه به جای دانشگاه می‌رویم به بیمارستان یا قبرستان
    • هادی RO ۲۳:۲۸ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
      2 1
      پاسخ
      اگر دروس عملی حضوری باشه خوبه ولی هرچه دروس نظری آن لاین باشه بهتره هم بهداشت رعایت میشه هم بار ترافیکی کم میشه هم کارمندان هم می‌توانند ادامه تحصیل بدهند در دانشگاهای مختلف
    • IR ۲۳:۵۸ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
      3 1
      پاسخ
      بهترین کار رو کردن‌ خسته شدیم از این وضعیت غیر حضوری ب نظرم ۳ دوز واکسن بزنیم بریم سر کلاس درس
    • محمد IR ۰۰:۱۲ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
      0 1
      پاسخ
      سلام چرا الکی باعث هزینه های سرسام آور میشید از اون طرف دانشجویی که از شهرستان میاد باید پول خوابگاه بده پول رفت و آمد بده و هزار جور دیگه و بعد شما میگید تو شهر خودش بره این انصاف هست آخه از اون طرف موج جدید کرونا اومده حضوری می کنید.برید بمیرید این دینا ازتون راحت میشه بخدا
    • مهندس علی مرادی IR ۰۰:۲۵ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
      2 0
      پاسخ
      آقا دست شما ها درد نکنه واقعاً که دانشگاه را حضوری خیلی خیلی ممنون
    • IR ۰۰:۴۶ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
      0 2
      پاسخ
      ما مریض میشیم
      • IR ۱۶:۳۳ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
        1 0
        بهانه نیارید خجالت بکشید

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