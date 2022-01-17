بخشنامه حضوری شدن آموزش در همه مقاطع به دانشگاه ها ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی خاکی صدیق معاون آموزشی وزارت علوم در بخشنامه ای به رؤسای شورای استانی آموزش عالی کشور حضوری شدن نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ را اعلام کرد.

متن کامل این بخشنامه به شرح زیر است:

با عنایت به مصوبه نشست ستاد از سرگیری آموزش حضوری دانشجویان در تاریخ ۲۰ دی ۱۴۰۰ در خصوص حضوری شدن آموزش در مقاطع مختلف تحصیلی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و نیز حاصل مذاکرات به‌عمل‌ آمده در نشست رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی با حضور مقام عالی وزارت در روز ۲۳ دی ۱۴۰۰ مستدعی است هماهنگی لازم برای اقدامات مرتبط با در نظر گرفتن همه شرایط و الزامات اختصاصی آن دانشگاه، مؤسسه آموزش عالی در اجرای مصوبه زیر صورت پذیرد:

مصوبه: همه کلاس‌های آموزشی دانشجویان در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در تمامی مقاطع تحصیلی نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰ به‌صورت حضوری برگزار شود.

تبصره یک: بر اساس شرایط هر دانشگاه، مؤسسه آموزش عالی به‌ ترتیب و در صورت لزوم، ۱) آموزش حضوری دانشجویان تحصیلات تکمیلی (دکتری تخصصی و کارشناسی‌ارشد، دکتری حرفه‌ای)، ۲) آموزش دروس عملی برنامه‌های درسی (آزمایشگاه، کارگاه، درمانگاه و نظایر این‌ها)، ۳) آموزش حضوری دانشجویان کارشناسی، کاردانی به‌صورت کاملاً حضوری در اولویت باشد.

تبصره دو: در اجرای هر چه مؤثرتر مصوبه، بر اساس هماهنگی با مراجع استانی به‌ویژه استانداری و بر اساس آخرین تصمیمات مراجع ذی‌صلاح تصمیم‌گیری و اقدام شود.

تبصره سه: تمامی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی استان در صورت لزوم استفاده از آموزش‌های الکترونیکی در قالب ترکیب متناسب آن با آموزش حضوری، الزاماً باید مطابق با نظام‌نامه یادگیری الکترونیکی و تحت نظارت شورای آموزش عالی استان اقدام کنند.

تبصره چهار: در هر حالت مراعات کامل پروتکل‌های بهداشتی به‌منظور حفظ سلامت دانشجویان و دانشگاهیان الزامی است.