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۲ آبان ۱۴۰۰، ۹:۳۲

معاون آموزشی وزارت علوم خبر داد؛

ممنوعیت حضور دانشجویان واکسن نزده در کلاس/کارت واکسن شرط ورود است

ممنوعیت حضور دانشجویان واکسن نزده در کلاس/کارت واکسن شرط ورود است

معاون آموزشی وزارت علوم اعلام کرد که دانشجویانی که واکسینه نشده اند، نمی‌توانند در دانشگاه حاضر شده و از کلاس درس به صورت حضوری استفاده کنند.

علی خاکی صدیق در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ممنوعیت ورود کارکنان، اساتید و دانشجویان واکسینه نشده به دانشگاه‌ها گفت: اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه‌ها فقط با ارائه کارت واکسن مجاز به ورود به دانشگاه خواهند بود و همه باید واکسینه شده باشند.

وی ادامه داد: دانشجویانی که واکسینه نشده باشند نمی‌توانند در دانشگاه حضور یافته و از کلاس درس به صورت حضوری استفاده کنند.

معاون آموزشی وزیر علوم درباره آخرین آمار واکسیناسیون اساتید و دانشجویان افزود: آمار واکسیناسیون دانشجویان و اساتید در حال جمع آوری است ولی هنوز این آمار تکمیل نشده است.

وی افزود: بر اساس آخرین آماری که از دانشگاه‌ها به دست آمده بالای ۶۰ درصد دانشجویان و بالای ۹۰ درصد اساتید واکسینه شده‌اند.

به گزارش مهر، سازمان استخدامی کشور به تمامی مجموعه‌ها ابلاغ کرده است که کارمندانی که واکسن نزده‌اند از اول آبان ماه سال ۱۴۰۰ حق حضور در محل کار را ندارند. برخی از دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه خوارزمی نیز در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است، از اول آبان ماه ۱۴۰۰ دورکاری لغو است و حضور کلیه کارکنان اداری با رعایت پروتکل‌های بهداشتی الزامی است.

همه کارکنان مکلف به دریافت کارت واکسن بوده و حضور کارکنان اداری در دانشگاه فقط با ارائه کارت واکسن (حداقل یک دوز) امکان پذیر خواهد بود.

کد مطلب 5334510
زهرا سیفی

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    نظرات

    • IR ۱۳:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۲
      2 3
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      من کرونا داشتم، با دارو درمان یکم بهتر شدم. باید ۶ هفته بگذره تا بخوام واکسن بزنم. تا خواستم برم واکسن بزنم دوباره دچار کرونا شدم. من چطور بخوام برم حضوری دانشگاه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ باید تب کرونا در کشور کاهش پیدا کنه تا بتونیم حداقل واکسن بزنیم، بازگشایی دانشگاهها پیشکش!!!!!!
    • IR ۱۳:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۲
      2 2
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      باید تا پایان ترم صبر کرد تا ببینیم وضع و اوضاع کلی جامعه از لحاظ کرونایی در چه شرایطی قرار میگیرد. اونوقت میشه بهتر تصمیم گیری کرد.
    • محمد IR ۱۹:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۲
      2 2
      پاسخ
      پس دیدین کلاس حضوری خوبه؟.مخصوصا برا دانشجو ودانش آموزا. حالا هی بگین مردم تمایل به بازگشایی کلاس ها ندارن!
    • IR ۰۹:۵۷ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
      2 1
      پاسخ
      ایشان از ابتای معاونت فقط در مورد بازگشایی نظر میدهند و بس. انگار دیدگاه دیگری ندارند.......
    • پوریا حاتمی IR ۱۳:۵۰ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
      2 0
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      راستی چرا قبل تزریق واکسن تست کرونا و تست آنتی بادی نمی گیرند
    • پوریا حاتمی IR ۱۳:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
      6 2
      پاسخ
      با سلام احترام من در خصوص عدم امکان مخالفت با به اصطلاح واکسن کرونا و سانسور خبری مخالفان واکسیناسون اجباری توضیح می خواستم چرا وزارت بهداشت و رسانه ها کاملا یکجانبه عمل می کنند. علی رغم تمام مباحث مطرح شده اخیرا با اصرار وزیر بهداشت مرکز و سازمان های دولتی نیز از ابتدای آبان شامل این موضوع شده اند
      • IR ۰۱:۱۶ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۸
        2 0
        از بس که از خدا بی خبر هستن.

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