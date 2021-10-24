ممنوعیت حضور دانشجویان واکسن نزده در کلاس/کارت واکسن شرط ورود است

علی خاکی صدیق در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ممنوعیت ورود کارکنان، اساتید و دانشجویان واکسینه نشده به دانشگاه‌ها گفت: اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه‌ها فقط با ارائه کارت واکسن مجاز به ورود به دانشگاه خواهند بود و همه باید واکسینه شده باشند.

وی ادامه داد: دانشجویانی که واکسینه نشده باشند نمی‌توانند در دانشگاه حضور یافته و از کلاس درس به صورت حضوری استفاده کنند.

معاون آموزشی وزیر علوم درباره آخرین آمار واکسیناسیون اساتید و دانشجویان افزود: آمار واکسیناسیون دانشجویان و اساتید در حال جمع آوری است ولی هنوز این آمار تکمیل نشده است.

وی افزود: بر اساس آخرین آماری که از دانشگاه‌ها به دست آمده بالای ۶۰ درصد دانشجویان و بالای ۹۰ درصد اساتید واکسینه شده‌اند.

به گزارش مهر، سازمان استخدامی کشور به تمامی مجموعه‌ها ابلاغ کرده است که کارمندانی که واکسن نزده‌اند از اول آبان ماه سال ۱۴۰۰ حق حضور در محل کار را ندارند. برخی از دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه خوارزمی نیز در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است، از اول آبان ماه ۱۴۰۰ دورکاری لغو است و حضور کلیه کارکنان اداری با رعایت پروتکل‌های بهداشتی الزامی است.

همه کارکنان مکلف به دریافت کارت واکسن بوده و حضور کارکنان اداری در دانشگاه فقط با ارائه کارت واکسن (حداقل یک دوز) امکان پذیر خواهد بود.