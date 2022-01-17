«جهاد تبیین» ریشه در تاریخ دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت وفات حضرت امالبنین سلامالله علیها جمعی از شاعران و ستایشگران اهلبیت علیهمالسلام با نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی در استان البرز دیدار و تعدادی از شاعران، ستایشگران و مرثیهسرایان اهلبیت (علیهمالسلام) فضای حسینیه امام خمینی (ره) دفتر نماینده ولیفقیه در استان البرز و امامجمعه کرج را به نام حضرت امالبنین (سلامالله علیها) و قمر بنیهاشم (علیهالسلام) معطر کردند.
آیتالله حسینی همدانی در این دیدار ضمن عرض تسلیت به مناسبت وفات حضرت امالبنین سلامالله علیها، بابیان اینکه ژن مادر در تربیت شخص بسیار مؤثر است، گفت: بخش مهمی از مقامات و فضائل حضرت ابوالفضائل قمر بنیهاشم علیهالسلام از مادرشان گرفتهشده است.
وی بابیان اینکه فرزندان حضرت امالبنین سلامالله علیها همگی شهیدان واقعه کربلا هستند، گفت: عصاره وجودی حضرت امالبنین سلامالله علیها در تمامی چهار فرزند این بانوی بزرگوار بهخصوص قمر بنیهاشم ابوالفضل العباس علیهالسلام دیده میشود.
امامجمعه کرج با تأکید بر اینکه «بصیرت و بینش»، «ایمان و باور راسخ»، «روحیه جهاد و مبارزه درراه خدا»، «ولایت مداری، معیت و همراهی با ولی زمان»، «حاضر در تمام میدانهای سخت»، «قبولی در امتحانات و ابتلائات» در تمامی فرزندان حضرت امالبنین سلامالله علیها وجود دارد، بیان داشت: قمر بنیهاشم ابوالفضائل عباس علیهالسلام سرآمد همه آنهاست.
آیتالله حسینی همدانی بابیان اینکه هنگامیکه خبر شهادت فرزندان حضرت امالبنین سلامالله علیها به ایشان رسید گفت: «فرزندان من و آنچه در زیر آسمان است، فدای حسینم باد!»، تأکید کرد: به گفته علامه مامقانی، این شدت علاقه، کاشف از علو مرتبه او در ایمان و قوت معرفت او به مقام امامت است که شهادت چهار جوان خود را درراه دفاع از امام زمان خود سهل میشمارد.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه زمانشناسی و عمل بهموقع از دیگر ویژگیهای حضرت امالبنین سلامالله علیها است، افزود: بعد از واقعه کربلا حضرت امالبنین سلامالله علیها هرروز به بقیع میرفت و چنان جانسوز مرثیه و نوحه میخواند که مینویسند، مروان بن حکم که در مدینه حاکم بود با آن قساوت قلبی که داشت به گریه میافتاد.
نماینده ولیفقیه در استان البرز در بخش دیگری از بیانات خود با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب به اهمیت «جهاد تبیین» تأکید کرد و گفت: همه ما وظیفهداریم نسبت به مسائل انقلاب، کشور و دین به تبیین واقعیات و رفع شبهات بپردازیم.
آیتالله حسینی همدانی با تأکید بر اینکه «جهاد تبیین» ریشه در تاریخ دارد، گفت: حضرت زهرای اطهر سلامالله علیها در خطبه فدکیه خود بهخوبی شیوه حکومت بعد از رسول خدا را تبیین و «حکومت مردم بر مردم» را باطل بیان میکنند.
وی بابیان اینکه نتیجه «حکومت مردم بر مردم» تشکیل سکولاریسم و لیبرالیسم شد، گفت: انقلاب اسلامی با تشکیل حکومت جمهوری اسلامی تلاش کرد تا مجدد «حکومت خدا بر مردم» را پایهگذاری و دستورات و قوانین الهی در جامعه حاکم شود.
رئیس شورای فرهنگ عمومی استان البرز با تأکید بر اینکه بعد از زهرای اطهر، حضرت زینب سلامالله علیها و سپس حضرت امالبنین سلامالله علیها به جهاد تبیین پرداختند، گفت: حضرت امالبنین سلامالله علیها با گریهها و مویههای خود ترسیم بینظیری از کربلا به وجود آورد و کسانی که این واقعه را ندیده بودند در جهاد تبیینی این حضرت در قالب گریههای سیاسی مسائل بسیاری برایشان روشن شد.
آیتالله حسینی همدانی در ادامه با تأکید بر اینکه ایثار، عشق به دین، صبر و وفاداری از دیگر ویژگیهای این بانوی بزرگوار است، گفت: از مجموعه مناقب حضرت امالبنین سلامالله علیها بانوی تراز اسلامی به دست میآید.
وی بابیان اینکه فصاحت، بلاغت و انشاد شعر ازجمله ویژگیهای حضرت امالبنین سلامالله علیها است، خطاب به شاعران و ستایشگران اهلبیت علیهمالسلام، توصیه کرد: اشعار پرمحتوا را تولید کنید.
امامجمعه کرج در ادامه با تأکید بر اینکه به رویشهای جدید در عرصه مداحی اهمیت دهید، گفت: فضا را برای شاعران و ستایشگران جوان محیا کنید و به بحث آموزش اهمیت جدی دهید.
آیتالله حسینی همدانی در بخش دیگری از بیانات خود بابیان اینکه تقریظ بر کتب یکی از امور رایج رهبر معظم انقلاب است، گفت: رهبر معظم انقلاب بر کتاب «تنها گریه کن» که روایت زندگی اشرف سادات منتظری مادر شهید محمد معماریان است تقریظی نوشتند که لازم دانستم در امروز که به نام روز از تکریم مادران و همسران شهدا نامگذاری شده است اشارهکنم.
وی در ادامه به بیان این تقریظ از رهبر معظم انقلاب پرداخت و گفت: آقا در این تقریظ بعد از بسمالله الرّحمن الرّحیم نوشتند: «با شوق و عطش، این کتاب شگفتیساز را خواندم و چشم و دل را شستشو دادم. همهچیز در این کتاب، عالی است؛ روایت، عالی؛ راوی، عالی؛ نگارش، عالی؛ سلیقهی تدوین و گردآوری، عالی، و شهید و نگاه مرحمت سالار شهیدان به او و مادرش درنهایت علوّ و رفعت.. هیچ سرمایهی معنوی برای کشور و ملّت و انقلاب برتر از اینها نیست. سرمایهی باارزش دیگر، قدرت نگارش لطیف و گویایی است که این ماجرای عاشقانهی مادرانه به آن نیاز داشت. از نویسنده جداً باید تشکر شود.»
نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی در استان البرز در ادامه افزود: خانم نغمه مستشارنظامی از شاعران آئینی کشور با توجه به این کتاب ابیاتی در رثای حماسهی مادران و همسران شهدا سرود و آن را ذیل نامهای برای رهبر انقلاب فرستاد که آقا هم در حاشیه نامه ایشان مطلبی نوشتند.
آیتالله حسینی همدانی در ادامه به بازخوانی نامه خانم مستشارنظامی پرداخت و گفت: خانم مستشار نظامی در این نامه بعد از بسمالله الرّحمن الرّحیم نوشتند: «بسته ست نفسهای زیادی به نگاهی / صاحب نظرا ازنظر لطف نکاهی / محضر رهبر عزیز جمهوری اسلامی ایران؛ حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای (مدظلهالعالی) سلامعلیکم؛ ضمن تقدیم احترام و آرزوی تندرستی و شادکامی. آقاجان سلام و ارادت این کوچکترین محب و شاگردتان را بپذیرید. اخیراً یکی از آشنایان مطالعه کتاب «تنها گریه کن» را به بنده توصیه کردند و توفیقی حاصل شد که با یکی از خوبان روزگار، بانوی زینبی سرکار خانم اشرف السادات منتظری و شهید عالیمقامشان شهید محمد معماریان آشنا شوم. در عرض یک هفته سه بار کتاب را خواندم و هر بار نزدیک سحر ماشاالله گویان و با چشمان خیس به پایان داستان رسیدم. با توجه به توصیهی شما در سرودن از حماسهی مادران و همسران شهدا توسط خانمهای شاعر و روایت زندگی این بانوی نستوه بر خودم فرض دیدم به وسع قلمم ابیاتی تقدیم به ایشان و شهید والامقامشان بنویسم. حاصل قلم ناچیز و واژههای پریشانم ترکیببندی ست در دوازده بند که در پیوست تقدیم نگاه آن پدر مهربان میشود. این قلم ناچیز را از رهنمودهای ارزشمند و دعای خیرتان محروم نفرمایید.»
وی در ادامه گفت: رهبری در جواب این نامه مرقوم فرمودند: «بسیار کار درست و بجایی کردهاند؛ آن بانوی شهیدپرور و آن حماسه درخور چنین ستایش است. ایکاش برای دیگر مادران ارجمند شهیدان در قم مانند مادر شهیدان زینالدین و در سراسر کشور نیز زلال قریحهی شاعران، آثاری بیافریند. من هم آن کتاب را خواندهام و چند کلمه تقریظ بر آن نوشتهام.»
آیتالله حسینی همدانی در خاتمه چند قسمت از این ترکیببند را بهعنوان نمونهای از اشعار پرمحتوا برای شاعران و ستایشگران اهلبیت علیهمالسلام قرائت کردند.
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