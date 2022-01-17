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۲۷ دی ۱۴۰۰، ۱۰:۰۲

رئیسی در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

بسته پیشنهادی وزارت صمت برای رفع موانع تولید تصویب و اجرایی شود

بسته پیشنهادی وزارت صمت برای رفع موانع تولید تصویب و اجرایی شود

رئیس جمهور گفت: بسته پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه رفع موانع تولید باید به سرعت تصویب و اجرایی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشورمان یکشنبه شب در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بر اهمیت رصد مستمر تمام ابعاد اقتصاد کلان همراه با تحلیل وضع موجود تاکید و خواستار اتخاذ سیاست‌های متناسب همراه با برنامه‌ریزی و اجرای هماهنگ و سریع در بخش‌های مختلف شد.

رئیس جمهور با تاکید بر اهتمام جدی دولت برای تحقق عملی دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی در زمینه مانع زدایی از تولید و پشتیبانی‌ها، اظهار داشت: بسته پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه باید به سرعت تصویب و اجرایی شود.

در این جلسه همچنین گزارشی از روند افزایش فروش و صادرات نفت در دولت سیزدهم ارائه شد.

کد مطلب 5401653
طیبه بیات

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