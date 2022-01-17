به گزارش خبرنگار مهر، بهمن خطیبی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امسال به دلیل کاهش شیوع ویروس کرونا و اقدامات دولت در انجام واکسیناسیون، شرایط بهتری برای اجرای برنامه‌های فرهنگی و معنوی ایام اعتکاف و دهه فجر فراهم شده است.

خطیبی بیان داشت: برگزاری مراسم گرامیداشت دهه فجر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چراکه برنامه‌های این دهه اقتدار انقلاب را به نمایش می‌گذارد و دست‌اندرکاران با برنامه‌ریزی صحیح و مسئولانه و با فضاسازی مناسب بایستی تلاش کنند تا زمینه اجرای برنامه‌های دهه مبارکه فجر فراهم شود.

وی تاکید کرد: باید برنامه‌ریزی اصولی در راستای شناساندن ظرفیت‌های انقلاب به نسل نوجوان و جوان صورت گیرد و تمامی فعالیت‌های مربوط به بزرگداشت سالگرد انقلاب اسلامی و جشن‌های دهه فجر با همکاری و مشارکت مردم در شهر و مناطق روستایی انجام گیرد.

فرماندار قرچک عنوان داشت: چندین پروژه نیز به مناسبت این دهه در شهرستان افتتاح و به بهره‌برداری می‌رسند.