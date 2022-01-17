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۲۷ دی ۱۴۰۰، ۱۱:۰۷

کارشناس هواشناسی ایلام خبر داد؛

بارش برف تا امشب در ایلام ادامه دارد/ یخبندان شدید از فردا

بارش برف تا امشب در ایلام ادامه دارد/ یخبندان شدید از فردا

ایلام-کارشناس هواشناسی ایلام گفت:بارش برف تا امشب در ایلام ادامه دارد و فردا یخبندان خواهیم داشت.

احسان احمدی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سامانه بارشی که با هسته سرد طی عصر دیروز وارد استان شده و هم اکنون در شهر ایلام به صورت برف فعال است، تا اواخر وقت امروز این سامانه در سطح استان تداوم دارد.

وی افزود: همچنین بارش‌ها در ارتفاعات استان و برخی نواحی سردسیر استان به شکل بارش برف است.

احمدی نژاد تصریح کرد: بارش‌ها در نواحی معتدل استان به شکل باران و برف و در نواحی گرمسیر استان بارش‌ها به شکل باران است.

کارشناس هواشناسی ایلام ادامه داد: این سامانه از هسته سردی برخوردار است، با خروج این سامانه از روز سه شنبه افت محسوس دما را داریم.

وی گفت: همچنین شرایط یخبندان شدید را در نواحی سردسیر استان خواهیم داشت.

کد مطلب 5401777

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