به گزارش خبرگزاری مهر، آیین رونمایی از کتاب «دردسر دوست داشتنی» روز چهارشنبه ۲۹ دی‌ماه ساعت ۱۴:۳۰ در فرهنگسرای خانواده برگزار می شود.

در این برنامه حسین سروقامت(نویسنده کتاب)، مسعود پیرمرادیان (مدیر نشر معارف)، علی محمدی(مدیر مؤسسه ادبستان سواد رسانه) و شیوا مقدم(رییس فرهنگ‌سرای خانواده) حضور دارند.

کتاب «دردسردوست داشتنی» نوشته حسین سروقامت، توسط انتشارات نشر معارف در سال ۱۳۹۷ با تیراژ ۲۰۰۰جلد چاپ شده و شامل ۳۶۵ نکته شنیدنی از رمز و رازهای زندگی مشترک است، نویسنده خود را در جایگاه پدری که پسر خود را به تازگی روانه خانه بخت کرده به تعداد روزهای سال نکاتی را درباره ازدواج، برای پسر خود نگاشته است.

در خلاصه این کتاب می خوانیم: مرا فرزندی بوده و هست که در اولین روز پاییز سال ۱۳۹۴ رخت دامادی پوشانده و راهی خانه بخت کردم و چون دلم مثل سیر و سرکه برای آینده او می جوشید قراری با وی گذاشتم که تا یک سال هر روز پیامکی برای او بفرستم و در هر پیامک نکته‌ای با او باز گفته رمز و رازی از زندگی را به گوشزد کنم در حقیقت او را ماه‌عسلی باشد و مرا سال عسلی ...

سروقامت نویسنده و مولف کتاب های متعددی از جمله «سبکبالی و سبکباری؛ چهل شیوه خلاق در زندگی عالمان شهر اخلاق»، «جوانی در ۱۸۰ ثانیه»، «هفت جلوه حسن»، «غدیر؛ پیوند آسمان و کویر»، «راهی است راه عشق»، «شرح اسم ماه»، «جذبه مشرقی» و ... است.

آیین رونمایی کتاب «دردسر دوست داشتنی» توسط فرهنگسرای خانواده و مشارکت نشر معارف، مؤسسه ادبستان سواد رسانه برگزار می شود.

علاقه‌مندان برای حضور در برنامه یاد شده می‌توانند به خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی(یوسف آباد)، خیابان بیست و یکم، بوستان شفق مراجعه کنند.