به گزارش خبرنگار مهر، جواد اوجی، وزیر نفت در بازدید از مرکز دیسپاچینگ شرکت گاز گفت: امسال با تعمیراتی که در حوزه پالایشگاه‌ها و شبکه خطوط انتقال انجام شده است، روزانه بین ۸۴۰ تا ۸۵۰ میلیون متر مکعب در خطوط شبکه گازی در حال تزریق است.

وی افزود: طبق گزارشی که رسیده، بالغ بر ۵۸۰ میلیون مترمکعب سهم بهش خانگی، تجاری و حمل و نقل و ۱۲۵ میلیون مترمکعب سهم نیروگاه‌ها است. خوشبختانه نسبت به سال گذشته روزانه ۲۰ میلیون مترمکعب گاز بیشتری به نیروگاه‌ها داده می‌شود که نتیجه آن کاهش مصرف سوخت مایع و کاهش آلودگی هوا است.

اوجی تصریح کرد: با توجه به کاهش شدید دمای هوا در ۲۱ استان و برف سنگینی که در غرب کشور آمده از مردم می‌خواهیم که با مصرف بهینه شرکت گاز را کمک کنند.

وزیر نفت تأکید کرد: از میادین ذخیره سازی شوریجه و سراجه، روزانه ۲۵ میلیون مترمکعب برداشت می‌کنیم. همچنین سوآپ گاز پایدار است و روزانه ۴.۵ میلیون مترمکعب از شمال شرق کشور دریافت می‌کنیم و از طریق خط لوله غرب کشور به آذربایجان منتقل می‌کنیم.