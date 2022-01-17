همایش آموزش علوم پزشکی با محور گذر از دوران کرونا برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و سومین همایش کشوری علوم پزشکی، تاریخ ۲۸ تا ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ در دانشگاه علوم‌ پزشکی ایران برگزار خواهد شد.

علاقه مندان می توانند خلاصه مقالات خود را از اول دی تا اول بهمن ۱۴۰۰ با مراجعه به سایت ichpe.org بارگزاری کنند.

همچنین لینک مستقیم کارگاه آموزشی به آدرس https://ichpe.org/fa/page.php?rid=۷۸ و لینک صبحانه کاری به آدرس https://ichpe.org/fa/page.php?rid=۷۹ آماده پذیرش پیشنهادات در حوزه کارگاه آموزشی و صبحانه کاری است.

محورهای همایش شامل فعالیت های نوآورانه (توسعه ای) و پژوهش های آموزشی در کلیه مقاطع و رشته های علوم پزشکی در حیطه های: برنامه ریزی درسی، یاددهی و یادگیری، ارزیابی دانشجو، ارزشیابی دوره و هیات علمی، یادگیری الکترونیکی، مدیریت و رهبری آموزشی، مشاوره و حمایت دانشجویی، توانمندسازی اعضای هیات علمی، پژوهش در آموزش علوم پزشکی است.

بیست و سومین همایش کشوری علوم پزشکی همزمان با پانزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری و چهارمین جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه آموزشی برگزار می شود.