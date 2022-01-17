سند چشم انداز قرآنی گلستان تدوین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلی گرزین بعدازظهر دوشنبه در مراسم تقدیر از حاملان و خادمان قرآن کریم اظهارکرد: سند چشم انداز قرآنی گلستان با همکاری موسسات، خانه های قرآنی و فعالان در این حوزه به زودی تدوین می شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان افزود: همه موسسات و خانه های قرآنی و فعالان در این حوزه با حضور در جبهه فعالان قرآنی تلاش کنند تا بتوانیم سند چشم انداز قرآنی در گلستان را بهتر تدوین کنیم.

وی بیان کرد: امیدواریم با تدوین این سند، شاهد یک تحول قرآنی، فرهنگی و دینی ویژه ای برای استان و کشور باشیم.

گرزین با بیان اینکه ما همه باید سرباز قرآن باشیم، ادامه داد: تمدن نوین و مکتب اسلامی بر اساس پایه های قرآن است و باید تلاش کنیم تا بار این امانت و مسئولیت را بر دوش بکشیم و در این مسیر از خود مراقبه کنیم تا همچنان در این راه باقی بمانیم.

وی اضافه کرد: کاروان قرآنی باید با برنامه های متنوع ادامه پیدا کند و با ارائه معارف قرآنی عمیق تر و جذاب تر و همچنین سبک زندگی اسلامی و مبانی اسلام ناب که در قرآن وجود دارد، با مردم ارتباط برقرار کنند.

مشارکت اهل سنت در کاروان های قرآنی بیشتر شود

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان بیان کرد: مشارکت و سهم برادران اهل سنت در ارتباط با احیای کاروان های قرآنی و فرهنگ قرآنی باید روز به روز بیشتر شود، البته تاکنون همت بالایی در این حوزه داشته اند.

وی با اشاره به اینکه سبک زندگی باید به سمت قرآنی شدن برود، ابراز کرد: ما باید به عنوان الگویی در کشورهای اسلامی مطرح شویم و شرایط را فراهم کنیم تا این کاروان های قرآنی گسترش داده شوند و همه نقاط استان را پوشش دهند.

گرزین افزود: همچنین باید ویژه برنامه های کمی و کیفی برای مبعث و ماه مبارک رمضان در نظر بگیرید و با همین اراده و دلدادگی بتوانیم برنامه های کیفی بیشتر در حوزه های مختلف قرآنی داشته باشیم.

حاج قاسم تاثیر زیادی در تقویت فرهنگ قرآنی گذاشت

وی با بیان اینکه حاج قاسم در تقویت فرهنگ قرآنی تاثیر زیادی گذاشت، گفت: وی فرهنگی انقلابی و برخاسته از قرآن را در زمان خودش و بعد از خودش بر جای گذاشت که با گذشت سال ها می توان به عظمت شخصیت و مکتب حاج قاسم پی برد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان افزود: حاج قاسم فردی بود که در بسیاری از کشورهایی که مظلومی را می دید، بی سر و صدا حضور پیدا می کرد، به طوری که نسبت به همه احساس مسئولیت داشت و به هیچ چیز در دایره مسلمین جهان و دیگر ادیان بی تفاوت نبود.

وی اضافه کرد: سردار سلیمانی نماد عقلانیت معنویت و حماسه بود، در واقع این سه نماد ارکان اصلی تاسیس اسلام ناب و انقلاب اسلامی بودند.

گرزین تصریح کرد: خوشحالیم که همه قاریان «کاروان قرآنی سردار دل ها» از گلستان بودند و بر اساس گزارشاتی که به دست ما رسید، همه مردم از آن لذت بردند و انعکاس های خبری بسیار خوبی را شاهد بودیم.