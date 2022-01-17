تنش آب شرب چهارمحال و بختیاری با تکمیل پروژه بن-بروجن رفع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد راستینه پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه بودجه ۱۴۰۱ نباید به اما و اگرهای برجام گره بخورد، اظهار کرد: با توجه به اینکه طی سال‌های گذشته رویه غلط در بودجه ریزی بوده است هیچ سرمایه گذار خارجی حاضر نیست ریسک سرمایه گذاری در داخل کشور را بپذیرند.

وی با اشاره به اینکه طی هشت سال گذشته اقتصاد به سیاست گره زده شده است، عنوان کرد: هر گاه تمام هستی را به برجام گره زده شود اقتصاد کشور را نمی‌توان از فشار سیاسی نجات داد.

نماینده مردم شهرستان‌های شهرکرد، بن و سامان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دو نظام نامه جدید لغو تحریم‌ها و مذاکرات هسته‌ای برای مذاکرات کشور تعریف شده است.

راستینه با بیان اینکه همه مراکز هسته‌ای پر قدرت در حال فعالیت هستند، مطرح کرد: دستورالعملی از طرف دولت برای برجام تهیه شده است که در صورت لغو تحریم‌ها وارد مرحله هسته‌ای خواهیم شد.

بدون روحیه فرهنگی نمی‌توان مشکلات و موانع موجود در جامعه را حل و رفع کرد

وی با اشاره به اینکه مهم‌ترین چالش فرهنگی، نظام فکری مسئولان به فرهنگ است، ادامه داد: به دلیل نگاه مسئولان فرهنگ به عنوان اولویت دست چندم تبدیل شده است.

نماینده مردم شهرستان‌های شهرکرد، بن و سامان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نظام مانع زدایی، نظام فرهنگی است، افزود: مسئولی که ذهن گره گشا و روحیه فرهنگی نداشته باشد نمی‌تواند موانع را رفع کند.

راستینه با اشاره به اینکه روحیه کار مربوط به پایه‌های تربیتی جوانان و نوجوانان است، گفت: شرکت‌های دانش بنیان به دلیل نظام فرهنگی و فکری مدیر حاکم است.

وی با بیان اینکه حوزه فرهنگ مظلوم است، اظهار کرد: جریان مشخصی فرهنگ را به حداقل‌ها تقلیل می‌دهند و با ورود به مسئله فرهنگ هجمه می‌کنند.

تونل گلاب طرح پدافندی است

نماینده مردم شهرستان‌های شهرکرد، بن و سامان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تونل بهشت آباد برای همیشه متوقف شده است، عنوان کرد: انتقال آب بین حوزه‌ای برای شرب مبتنی بر در نظر گرفتن حق آبه مبدا و بررسی و نظارات کارشناسی باید انجام گیرد.

راستینه با بیان اینکه با هرطرح غیر قانونی مقابله شده است، تصریح کرد: تونل گلاب یک طرح پدافندی است و تخصیص آب ندارد.

وی از رفع تنش آبی تا سال ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: تنش آب شرب چهارمحال و بختیاری با تکمیل پروژه «بن» - «بروجن» رفع می‌شود.