پلیس موظف است خودروهای دارای تاییدیه وزارت صمت را شماره گذاری کند

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از اینکه سردار هادیانفر رئیس پلیس راهور اعلام کرد در تصادف زنجیره‌ای خوزستان کیسه هوای هیچ خودرویی عمل نکرده است، افراد مختلفی در دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط موضع گیری هایی در این خصوص داشته اند. یکی از عجیب‌ترین موضع گیری ها مربوط به مصاحبه اسماعیل حسین زهی نماینده مردم خاش در مجلس شورای اسلامی است.

او در گفت و گو با یکی از رسانه‌ها با بیان اینکه دستگاه‌های مسئول از جمله پلیس راهور نیز کوتاهی می‌کنند، به تصادف جاده‌ای اخیر که در محور بهبهان رخ داد، اشاره کرد و گفت: «در این حادثه، ایربگ هیچ خودرویی باز نشد و در سایر تصادفات جاده‌ای نیز شاهد هستیم که ایربگ خودروهای داخلی عمل نمی‌کند.»

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: «نه تنها ایربگ بلکه سایر قطعات خودروهای داخلی نیز کارایی لازم رو ندارند و سازمان استاندارد و پلیس راهور باید نسبت به برخورد با متخلفان اقدام کنند. پلیس راهور نباید خودروهایی را که از استاندارد لازم برخوردار نیستند، شماره گذاری کند. نباید اجازه داد اینگونه با سرنوشت انسان‌ها بازی شود.»

رونده شماره گذاری خودروها در کشور چگونه است؟

به منظور با خبر شدن از رونده شماره گذاری وسایل نقلیه در کشور با معاون اجتماعی پلیس راهور گفت و گو کردیم، سرهنگ عین الله جهانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا پلیس می‌تواند خودرویی را که به استاندارد بودنش شک دارد شماره گذاری کند یا خیر گفت: طبق ماده ۲ قانون ارتقا کیفی تولید خودروها و سایر تولیدات صنعتی داخلی، وزارت صنایع و معادن مکلف است از طریق مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موضوع ماده یک را اعمال و از تولید یا ورود خودروها و قطعات خودرویی غیر استاندارد جلوگیری کند.

وی افزود: تبصره یک این قانون می‌گوید انتظامی جمهوری اسلامی مکلف است خودروهایی را شماره گذاری کند که تاییدیه مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را اخذ کرده باشد. همچنین تبصره ۲ این قانون می‌گوید منظور از خودرو در این قانون انواع خودرو سواری، وانت، اتوبوس، مینی‌بوس، کامیون، کامیونت، تریلی و همچنین موتور سیکلت است.

معاون اجتماعی پلیس راهور گفت: هر خودرویی که در ایران پلاک می‌شود باید تاییدیه سازمان ملی استاندارد و تاییدیه سازمان حفاظت محیط زیست را داشته باشد. این تاییدیه ها به وزارت صمت ارائه می‌شود و وزارتخانه آنها را جمع بندی کرده و به پلیس اعلام می‌کند.

جهانی گفت: بر اساس قانون اگر این دو تاییدیه از سوی وزارت صمت برای خودرویی به پلیس ارسال و یا اعلام شود پلیس موظف به شماره گذاری است.

هر خودرویی که در ایران پلاک می‌شود باید تاییدیه سازمان ملی استاندارد و تاییدیه سازمان حفاظت محیط زیست را داشته باشد. این تاییدیه ها به وزارت صمت ارائه می‌شود و وزارتخانه آنها را جمع بندی کرده و به پلیس اعلام می‌کند

وی تصریح کرد: وقتی این دو سازمان تاییدیه های لازم را از لحاظ ایمنی، آلایندگی و مباحث زیست محیطی به پلیس اعلام می‌کنند پلیس مجبور است وسیله نقلیه را پلاک کند.

معاون اجتماعی پلیس راهور افزود: پلیس عامل و مجری قانون است و تصریح قانونی چنین است که عرض کردم. ما نمی‌توانیم با وجود این تاییدیه ها، خودرویی را پلاک نکنیم حتی اگر در برخی از تصادفات متوجه شویم خودرو فاقد استانداردهای لازم است.

جهانی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه پس چه کسی باید به غیراستاندارد بودن یک وسیله نقلیه اعتراض کند، گفت: درست است که ما طبق قانون مجبوریم وسایل نقلیه ای که تاییدیه وزارت صمت را دارند شماره گذاری کنیم اما در صورت بروز یا وجود مشکل ساکت نمی‌مانیم و عکس‌العمل نشان می‌دهیم. در وهله اول در تصادفات اولین کار این است که در گزارشات و کروکی‌هایی که کارشناسان تنظیم می‌کنند نقص و ایراد و یا سهم تقصیر اعلام می‌شود و در وهله دوم با وزارت صمت مکاتبه و مشکلات را مطرح می‌کنیم، همچنین موضوع را رسانه‌ای کنیم تا مردم و مسئولان آگاه شده و وارد عرصه شوند.

وی ادامه داد: پلیس به صورت میدانی متوجه نقص در ایمنی یا آلایندگی خودرو می‌شود. از ابتدا نمی‌توانیم حدس بزنیم که آیا کیسه هوای یک خودرو عمل می‌کند یا خیر؟ آیا ضخامت بدنه همان چیزی است که در ابتدا قید شده است یا خیر؟ باید در میدان مشاهده شود که آیا این خودرو طبق استانداردهای لازم مونتاژ یا تولید شده است یا خیر؟

جهانی بیان کرد: کسی که باید بر این روند نظارت کند ناظر است و ناظر هم همان سازمان ملی استاندارد است.

وی در پایان گفت: در گذشته خودروهای ۴۰۵ در تصادفات دچار آتش سوزی می‌شدند. پلیس آنقدر این موضوع را اعلام کرد و از طریق رسانه‌ها به گوش مسئولان مرتبط رساند تا جلوی خط تولید این نوع خودرو گرفته شد. یا به عنوان مثال اغلب فوتی‌های تصادفات مربوط به خودرو پراید بود. این موضوع را هم پیگیری کردیم تا جلوی خط تولید پراید هم گرفته شد. امیدواریم مسئولان مرتبط باید در تولید نظارت مستمر و پایدار داشته باشند تا شاهد تخلفاتی این چنین نباشیم. ‌