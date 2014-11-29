اولتیماتوم پلیس راهور/ وانت پیکان از سال آینده شماره گذاری نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسکندر مومنی صبح شنبه در نشست خبری که در شهرک آزمایش برگزار شد، اظهار داشت: طی هشت ماه سال جاری ۷۵۶ هزار خودرو شماره‌گذاری شده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال پیش ۲۸۲ هزار خودرو بیشتر شده و این معادل افزایش ۵۹.۸ درصدی است.

وی ادامه داد: همچنین طی هشت ماه امسال ۵۴ هزار و ۱۰۴ دستگاه خودروی وارداتی شماره‌گذاری شده که این رقم نیز نسبت به مدت مشابه سال پیش ۱۹ هزار دستگاه افزایش یافته است. همچنین ۳۹۳ هزار موتورسیکلت در این مدت توسط پلیس راهور شماره‌گذاری شده که ۸۲.۲ درصد نسبت به سال ۹۲ افزایش داشته است.

به گفته رئیس پلیس راهور ناجا، شماره‌گذاری وسایل نقلیه موتوری از ابتدای سال در کل ۵۰ درصد افزایش یافته است.

سردار مومنی در رابطه با کشته‌های تصادفات رانندگی در هفت ماه ابتدای سال جاری، افزود: در این مدت ۱۰ هزار و ۸۷۰ نفر در تصادفات جاده‌ای و شهری کشته شده‌اند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال پیش که ۱۱ هزار و ۶۴۲ کشته بود، ۶.۶ درصد کاهش یافته است.

وی بیان داشت: تلاش داریم کاهش کشته‌ها را از طریق کاهش تصادفات و اجرای برنامه‌های مستمر ادامه دهیم و خوشبختانه موفق شده‌ایم با کاهش تصادفات، شاهد کمتر کشته شدن افراد در سوانح رانندگی باشیم.

رئیس پلیس راهور ناجا با اشاره به برگزاری جلسات دهه ایمنی راه‌ها در سازمان ملل، عنوان داشت: بر اساس جمع‌بندی این جلسات، در آمار تصادفات تلفن همراه جایگزین بیشترین علت تصادفات رانندگی که پیش از این مصرف مواد مخدر و الکل بوده، شده است.

سردار مومنی ادامه داد: طبق گزارشات سازمان ملل، سالانه یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در تصادفات رانندگی کشته و ۵۰ میلیون نفر مجروح می‌شوند که تولید، ارسال و دریافت پیامک، مشکل روزافزون جهان در علل تصادفات شده است و پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۳۰ تعداد کشته‌ها در سوانح رانندگی دو برابر و به دو میلیون نفر در سراسر جهان برسد.

وی با بیان اینکه در جلسه سازمان ملل، نماینده آمریکا تعداد کشته‌های تصادفات را ۳۵ هزار و ۲۰۰ نفر و تعداد مجروحان را سه میلیون و ۸۰۰ هزار نفر اعلام کرده است، گفت: بیشترین علت تصادفات در آمریکا نیز ارسال پیامک و کاهش تمرکز راننده اعلام شده است.

رئیس پلیس راهور ناجا افزود: در جلسه سازمان ملل طراحی و تولید خودروهای هوشمند که خطای راننده را در تصادفات کاهش دهد، مورد بررسی قرار گرفت تا با تولید این خودروها به صورت خودکار، از خروج خودرو در جاده جلوگیری شود و شاهد کاهش تلفات رانندگی در جهان باشیم.

کسب رتبه اول آهنگ کاهش تصادفات توسط ایران

سردار مومنی گفت: تلاش می‌کنیم در کشور تصادفات رانندگی را به حداقل برسانیم. این در حالی است که در جهان طی سال‌های اخیر افزایش تصادفات را داشته‌ایم ولی در ایران خوشبختانه با کاهش تصادفات مواجه بوده‌ایم و در آهنگ کاهش، رتبه اول و در میزان تصادفات، رتبه میانگین را کسب کرده‌ایم.

رئیس پلیس راهور ناجا با اشاره به اینکه از سال ۸۸، از ۲۸ هزار کشته به ۱۷ هزار کشته رسیده‌ایم، گفت: به ازای هر ۱۰۰ هزار جمعیت نیز تعداد کشته‌ها از ۴۰هزار به ۲۱ هزار نفر رسیده است و این یعنی ۵۰ درصد کاهش را شاهد بوده‌ایم. همچنین از هر ۱۰ هزار خودرو، تعداد کشته‌ها از ۲۵ به ۶.۵ رسیده است. در نتیجه به نسبت عدد مطلق، وسیله نقلیه و جمعیت، کاهش سوانح و تلفات را داشته‌ایم و از ابتدای سال حدود هفت درصد سوانح رانندگی در کشور کمتر شده است.

این مقام انتظامی در پلیس راهور بیان داشت: استان‌های مرکزی، آذربایجان شرقی و قم بیشترین کاهش کشته‌ها را از ابتدای سال در کشور داشته‌اند و استان‌های سیستان و بلوچستان، همدان و کرمان بیشترین افزایش تلفات رانندگی را طی هفت ماه سال جاری از آن خود کرده‌اند.

از سال ۹۴ وانت پیکان شماره‌گذاری نمی‌شود

سردار مومنی یکی از مشکلات پلیس راهور در شماره‌گذاری‌ها را موضوع پیش فروش و پیش خرید خودروها اعلام کرد و گفت: این موضوع سبب می‌شود که سازمان‌هایی همچون استاندارد و محیط زیست با مشکلاتی مواجه شوند چرا که این خودروها علی‌رغم نداشتن استاندارد، پیش خرید شده‌اند.

وی افزود: امسال وانت پیکان آخرین سالی است که تولید و شماره‌گذاری آن تمدید می‌شود و همه دستگاه‌های نظارتی و پلیس بنا دارند از سال آینده وانت پیکان شماره‌گذاری نشود و از چرخه تولید، خارج و خودروی مناسب جایگزین آن شود.

رئیس پلیس راهور ناجا با تاکید بر اینکه مردم برای سال ۹۴ وانت پیکان پیش خرید نکنند، افزود: پایان مهلت شماره‌گذاری وانت پیکان سال ۹۳ است و برای سال ۹۴ مردم نباید پیش خرید این خودروها را انجام دهند چرا که به هیچ عنوان شماره‌گذاری نمی‌شود.

مومنی در ادامه تصریح کرد: وانت نیسان و پراید اگر با همین وضعیت تولید شوند شماره گذاری آنها از سال آینده متوقف می شود.

واژگونی ۳۷ اتوبوس مسافربری از ابتدای سال

سردار مومنی در ادامه با اشاره به اینکه تصادفات اتوبوس‌های مسافربری در کشور زیاد است، متاسفانه امسال ۳۷ مورد واژگونی این وسایل نقلیه به وقوع پیوسته و ۲۱۸ نفر به این علت کشته و مجروح شده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه به هیچ عنوان نباید میزان تصادفات اتوبوس‌های مسافربری با وسایل نقلیه شخصی همچون سواری‌ها مقایسه شود، گفت: پلیس نظارت خود را بر اتوبوس‌های مسافربری افزایش می‌دهد تا تصادفات آنها به حداقل ممکن برسد.

رئیس پلیس راهور ناجا افزود: در تصادفات ناشی از عدم الزامات دولتی، نقص اتوبوس و ... علاوه بر راننده، مدیر فنی پایانه مقصر شناخته شده و به دادگاه معرفی می‌شود.

سردار مومنی ادامه داد: اگر راننده اتوبوس در تصادفات مقصر باشد و تصادف حتی تنها خسارتی باشد، دفترچه رانندگی آن ابطال و حق رانندگی با اتوبوس را نخواهد داشت و مدیران فنی پایانه‌ها نیز در صورتی که مهر خود را به شخص دیگری داده باشند، باید در هنگام تصادف، پاسخگو باشند.

وی از آغاز طرح زمستانه از نیمه دوم آذر خبر داد و گفت: تجهیزات ایمنی و زمستانی، رعایت فاصله طولی و سرعت غیرمجاز در این طرح در دستور جدی کار پلیس قرار دارد چرا که بیشترین عامل تصادفات در فصل زمستان، عدم کنترل وسیله نقلیه ناشی از عدم رعایت سرعت مطمئنه به وقوع می‌پیوندد.

پرداخت الکترونیکی جرایم رانندگی از سامانه راهور

به گزارش مهر، رئیس پلیس راهور ناجا با بیان اینکه از ماه آینده پرداخت الکترونیکی جرایم از سامانه راهور اجرایی می‌شود، اظهار داشت: در حال حاضر هموطنان می‌توانند جرایم رانندگی خود را از طریق سامانه (راهور ۱۲۰) مشاهده و از این طریق پرینت خلافی خودرو را دریافت کنند.

سردار مومنی از تفاهم‌نامه و مذاکره پلیس با چند بانک کشور جهت پرداخت جرایم رانندگی خبر داد و گفت: با تلاش پلیس، به زودی پرداخت جرایم از طریق چندین بانک در کشور امکان‌پذیر می‌شود.

وی افزود: خودرویی که بیش از یک میلیون تومان موقعه داشته باشد، توسط پلیس توقیف می‌شود و در صورتی که حکم قضایی نداشته باشد، مالک آن می‌تواند جریمه موقعه آن را از طریق سامانه (راهور ۱۲۰) از ماه آینده پرداخت کند.

وی با بیان اینکه متاسفانه موضوع معاینه فنی در حال حاضر به مساله‌ای صوری تبدیل شده است، اضافه کرد: معاینه فنی چالش جدی کشور شده و اینکه نمی‌توان اطمینان داشت که معاینه فنی واقعی بوده یا نه، ما را با یک فاجعه مواجه ساخته است.

رئیس پلیس راهور ناجا گفت: خودرویی نیست که متعلق به ۴۰ سال پیش باشد و معاینه فنی نداشته باشد، بعضا جعلی و برخی صوری بوده که از مراکز مجاز اخذ شده است.

سردار مومنی از دولت خواست تا موضوع معاینه فنی را در کشور ساماندهی کند تا شاهد ساختار یکپارچه در این موضوع باشیم.

وی ادامه داد: خودرویی با همان تیپ و شکل ۴۰ سال پیش با مصرف روزانه ۲۰ لیتر هنوز در کشور تولید می‌شود و متاسفانه به دلیل نبود رقابت و نظارت کافی، از لحاظ ایمنی خودروها با دنیا بسیار فاصله داریم.

رئیس پلیس راهور ناجا با اشاره به اینکه به ازای هر ۱۰۰ هزار وسیله نقلیه در دنیا، ۷.۵ نفر کشته می‌شوند، گفت: این رقم در آسیا ۱۰.۹، در ایران ۶.۵ و در اروپا ۲.۷ نفر کشته است ولی با این وجود هنوز راضی نیستیم و این رقم را باید به ۲.۵ نفر برسانیم.

سردار مومنی با اشاره به اینکه چگونگی اعمال قانون عابرین در کشور ما پیش‌بینی نشده است، اظهار داشت: در قانون جدید راهنمایی و رانندگی در صورتی که راننده همه قوانین را رعایت کرده، ولی عابر تخلفاتی همچون عبور عرضی از خیابان با وجود پل عابر پیاده داشته باشد، در مقابل پلیس پاسخگو باشد.

وی در پایان با بیان اینکه در محورها و معابری که سیستم هوشمند جهت ثبت تخلفات نصب شده باشد، جرایم به شدت کاهش می‌یابد، خاطر نشان کرد: بیش از ۹۰ درصد تخلفات پس از نظارت هوشمند پلیس توسط دوربین‌های کنترلی، کمتر می‌شود؛ به صورتی که اگر ۹ درصد خودروهای عبوری تخلف داشته باشند، میزان تخلفات آنها به زیر یک درصد می‌رسد.