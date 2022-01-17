۷۶۱ میلیارد ریال کالای قاچاق در گلستان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباسعلی پهلوانی نسب بعدازظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه گلستان در خصوص مهم ترین پرونده های جرائم اقتصادی اظهار کرد: یک فقره احتکار گندم به میزان ۱۲۶ هزار کیلوگرم در تاریخ ۱۹ آبان سال جاری در گنبدکاووس به ارزش بالغ بر ۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کشف و یک متهم هم در این راستا دستگیر شد.

رییس پلیس امنیت اقتصادی انتظامی گلستان افزود: دومین پرونده مهم کشف احتکار در شهرستان گنبدکاووس بود که سموم کشاورزی به میزان ۱۸ هزار و ۳۵۰ کیلوگرم به ارزش بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال کشف و یک متهم هم دستگیر شد.

پهلوانی نسب از کشف یک فقره اخلال در نظام تولیدی به میزان ۱۲۶ هزارو ۹۲۰ کیلوگرم نهاد دامی یارانه ای به ارزش بالغ بر ۱۱ میلیارد ریال و دستگیری دو متهم در شهرستان گرگان خبر داد و افزود: متهمان مربوطه به مراجع ذیصلاح معرفی شدند.

وی اضافه کرد: یک فقره زمین خواری به مساحت هزار و ۲۴ مترمربع به ارزش بالغ بر ۴۱ میلیارد ریال در شهرستان علی آبادکتول کشف شد.

پهلوانی نسب اضافه کرد: ارزش کل پرونده های مکشوفه در حوزه قاچاق کالا و ارز در استان گلستان در ۹ ماه سال جاری بالغ بر ۷۶۱ میلیارد ریال بوده است که در مقایسه به مدت مشابه سال گذشته به مبلغ ۴۸۹ میلیارد ریال، رشد ۵۶ درصدی داشته است.

وی گفت: بیشترین کشفیات در حوزه قاچاق کالا و ارز مربوط به سوخت، مواد غذایی خارجی، داروهای دامی و سیگار است.

پهلوانی نسب توضیح داد: یکی از اولویت های مهم پلیس امنیت اقتصادی در کنار مبارزه با زمین خواری بحث قاچاق کالا و ارز است و به همین منظور ۱۳ طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی ۹ ماهه سال جاری در استان اجرا شده است که ارزش کالاهای مکشوفه طی این طرح ها بالغ بر ۱۲۹ میلیارد ریال بوده است.