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۲۷ دی ۱۴۰۰، ۱۵:۲۷

معاون اول رئیس جمهور در تماس تلفنی با استاندار کرمان؛

اقدامات انجام شده در سیل مثبت است/ امکانات کرمان بسیج شود

اقدامات انجام شده در سیل مثبت است/ امکانات کرمان بسیج شود

کرمان - معاون اول رئیس جمهور در تماس با استانداری کرمان خواستار بسیج امکانات برای امداد رسانی به مردم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر ظهر دوشنبه برای پیگیری وضعیت مناطق سیل زده با استاندار کرمان تماس تلفنی گرفت و در جریان آخرین وضعیت مناطق سیل زده قرار گرفت.

وی ضمن مثبت خواندن اقدامات انجام شده در مناطق سیلزده کرمان و با توجه به گزارش استاندار کرمان بر رسیدگی به خانواده‌هایی که منازلشان دچار آبگرفتگی شده و بسیج امکانات در این حوزه تاکید کرد.

علی زینی وند استاندار کرمان نیز در گزارش خود به تشکیل ستاد مدیریت بحران در روز گذشته و انجام اقدامات پیشگیرانه در مناطق مختلف استان کرمان در راستای کاهش خسارات ناشی از بارندگی‌ها اشاره کرد.

وی از تداوم آماده باش فرمانداران و مدیران، فراخوان تمام دستگاه‌های دولتی و خصوصی و حضور نیروهای امدادی و خدماتی در مناطق سیلزده استان کرمان خبر داد.

براساس پیش‌بینی هواشناسی بارش‌ها که از شنبه آغاز شده تا عصر چهارشنبه هفته جاری (۲۹ دی) تداوم خواهد داشت و باتوجه به شدت بارش‌ها و با توجه به رطوبت خاک و گل و لای باقیمانده از بارش‌های قبل، احتمال جاری شدن سیلاب وجود دارد.

کد مطلب 5402125

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