اقدامات انجام شده در سیل مثبت است/ امکانات کرمان بسیج شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر ظهر دوشنبه برای پیگیری وضعیت مناطق سیل زده با استاندار کرمان تماس تلفنی گرفت و در جریان آخرین وضعیت مناطق سیل زده قرار گرفت.

وی ضمن مثبت خواندن اقدامات انجام شده در مناطق سیلزده کرمان و با توجه به گزارش استاندار کرمان بر رسیدگی به خانواده‌هایی که منازلشان دچار آبگرفتگی شده و بسیج امکانات در این حوزه تاکید کرد.

علی زینی وند استاندار کرمان نیز در گزارش خود به تشکیل ستاد مدیریت بحران در روز گذشته و انجام اقدامات پیشگیرانه در مناطق مختلف استان کرمان در راستای کاهش خسارات ناشی از بارندگی‌ها اشاره کرد.

وی از تداوم آماده باش فرمانداران و مدیران، فراخوان تمام دستگاه‌های دولتی و خصوصی و حضور نیروهای امدادی و خدماتی در مناطق سیلزده استان کرمان خبر داد.

براساس پیش‌بینی هواشناسی بارش‌ها که از شنبه آغاز شده تا عصر چهارشنبه هفته جاری (۲۹ دی) تداوم خواهد داشت و باتوجه به شدت بارش‌ها و با توجه به رطوبت خاک و گل و لای باقیمانده از بارش‌های قبل، احتمال جاری شدن سیلاب وجود دارد.