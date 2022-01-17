مزایده عمومی شرکت مجتمع ورزشی تفریحی ارم سبز

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، شرکت مجتمع ورزشی تفریحی ارم سبز (پارک ارم) در نظر دارد بهره برداری از غرف، اماکن خود را برای مدت مشخص از ابتدای سال ۱۴۰۱ از طریق مزایده عمومی به اشخاص واجد صلاحیت واگذار نماید، علاقمندان می‌توانند جهت خرید اوراق شرایط شرکت در مزایده، بازدید از موارد مذکور و تحویل پاکت‌های پیشنهاد قیمت از تاریخ درج این آگهی تا تاریخ ۰۲ /۱۱ /۱۴۰۰ همه روزه غیر از روزهای تعطیل از ساعت ۸ صبح لغایت ۳۰ :۱۵ به دبیرخانه کمیسیون معاملات مجتمع واقع در کیلومترچهار اتوبان تهران کرج - پارک ارم مراجعه نمایند.

غرف و اماکن:

باغ وحش: کافه بستنی مایسا - ارم فود باران - ارم مارکت هیرمان - ارم مارکت مارال - عکس و گریم آهو.

شهربازی ۱: ارم فود (۲ محل مجزا) - کافه بستنی (۲ محل مجزا) ارم مارکت (۲ محل مجزا) - پشمک و پاپکورن (۳ محل مجزا) جگرکی ارم.

شهربازی ۲: پشمک و پاپکورن (۲ محل مجزا) - ارم مارکت.

شهربازی ۳: کافه بستنی- بلال ارم.

سه راه قایقرانی: جگرکی ارم - کافه بستنی - ارم فود (VIP) - ارم مارکت (VIP).

سایر: ارم مارکت جنگلی (VIP) - ارم مارکت کاج (VIP) - پارکینگ موتوری.

هزینه آگهی و کارشناسی بر عهده برنده مزایده است.

تلفن همانگی: ۴۴۱۴۷۷۰۴

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