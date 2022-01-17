نمایشگاه هنرواره ملی خوشنویسی ایران دل در اردبیل گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که عصر دوشنبه در سالن حوزه هنری اردبیل برگزار شد، رئیس حوزه هنری استان اردبیل اظهار کرد: این هنرواره در یک سال اخیر و با محوریت هنر خوشنویسی فراخوان شده تا آثاری از هنرمندان سراسر کشور به دبیرخانه ارسال شود.

امیر رجبی تصریح کرد: با تاکید نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل و با محوریت گرامیداشت روز همبستگی آذری‌های مسلمان جهان ما سعی کردیم از هنرمندان خوشنویسی دعوت کنیم تا آثار خود را در ۲ بخش شکسته نستعلیق و نستعلیق به دبیرخانه ارسال کنند که در مجموع ۱۸۰ اثر به این دبیرخانه ارسال شده بود.

وی گفت: از این تعداد ۷۰ اثر برای بخش نمایشگاهی انتخاب شد که امروز با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل، مدیران فرهنگی و هنرمندان شاهد افتتاح این نمایشگاه در حوزه هنری هستیم.

رئیس حوزه هنری استان اردبیل افزود: از بین آثار ارسال شده ۳ اثر خوشنویسی نستعلیق، ۳ اثر منتخب نستعلیق شکسته و ۳ اثر ترکیبی و تلفیقی به عنوان آثار منتخب معرفی شدند که در روز ۲۱ اسفند روز بزرگداشت نظامی گنجوی از این هنرمندان در سطح ملی تجلیل خواهد شد.

رجبی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: امسال با تاکید نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل برنامه‌های گرامیداشت روز ۱۹ ژانویه به عنوان روز جهانی همبستگی آذری‌های مسلمان جهان با تنوع خاص برگزار می‌شود که فردا نیز قرار است نشست تخصصی نقش هویت شیعی در همبستگی آذری‌های مسلمان جهان در دانشگاه آزاد اسلامی برگزار و روز چهارشنبه نیز مراسم بزرگداشت روز آذری‌های مسلمان جهان با حضور فرهیختگان کشوری و استانی در سالن خطایی بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی برگزار خواهد شد.

رئیس حوزه هنری استان اردبیل اضافه کرد: امیدواریم در قالب این نمایشگاه‌ها در سال‌های آینده بتوانیم آثار بیشتری را از هنرمندان دریافت کرده و در معرض دید قرار دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، در نمایشگاه برپا شده در قالب هنرواره ملی خوشنویسی ایران دل در بخش‌های خوشنویسی نستعلیق و نستعلیق شکسته بیش از ۷۰ اثر به نمایش گذاشته شده که علاقه‌مندان می‌توانند تا روز چهارشنبه از این نمایشگاه دیدن کنند.