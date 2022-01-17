واکنش رئیس شورای عالی سیاسی یمن به عملیات در عمق امارات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، مهدی المشاط رئیس شورای عالی سیاسی و فرمانده کل نیروهای مسلح یمن امروز (دوشنبه) به عملیات موفق نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن در عمق امارات واکنش نشان داد.

وی اعلام کرد: در صورت ادامه تجاوز و جنایات و تلاش برای اشغال یمن، اقتصاد و سرمایه‌گذاری در امارات در آینده با خطرات جدی مواجه خواهد شد.

رئیس شورای عالی سیاسی یمن با اشاره به هدف قراردادن ابوظبی توسط ارتش و کمیته‌های مردمی یمن، این موفقیت را به مردم و نیروهای مسلح یمن تبریک گفت.

گفتنی است که ساعاتی قبل«یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن همزمان با وقوع انفجار در ابوظبی امارات اعلام کرد: در یک عملیات راهبردی عمق خاک امارات را هدف قرار دادیم.