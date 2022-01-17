امدادرسانی به ۳۰ خودرو گرفتار در برف توسط هلال احمر گیلان

سیاوش غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در پی بارش برف و کاهش دما در مناطق مختلف استان به ویژه مناطق مرتفع و محورهای کوهستانی، به تمامی عوامل امدادی استان آماده باش اعلام شد.

وی گفت: در ۷۲ ساعت گذشته به ۳۰ خودروی در راه مانده متأثر از برف و سرما در محورهای مواصلاتی استان امدادرسانی شده است.

غلامی با اشاره به اینکه برخی شهرستان‌های گیلان دچار برف و کولاک شدند، افزود: تمام توان عملیاتی، امدادی و پشتیبانی جمعیت هلال احمر استان در خدمت هموطنان قرار گرفت و تلاش شد تا به همه درخواست‌های امدادی در کمترین زمان ممکن پاسخ داده شود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان گیلان با اشاره به رهاسازی ۳۰ دستگاه خودروی زمین گیر شده در محورهای مواصلاتی استان، گفت: اسکان اضطراری برای ۳۰ نفر به همراه توزیع بسته‌های غذایی، پتو و کنسرو در محور اسالم به خلخال و توزیع بسته‌های غذایی ۷۲ ساعته و آب معدنی به دو خانوار گرفتار در برف در روستای پنبه پشت اسالم تالش از جمله خدمات ارائه شده به متاثرین از برف و سرما بوده است.

غلامی ادامه داد: در این عملیات ۸ تیم مجهز امدادی متشکل از ۳۵ نجات گر و امدادگر مشارکت داشتند.

وی با اشاره به آمادگی لجستیک جمعیت هلال احمر گیلان در صورت بارش احتمالی برف و باران، گفت: جمعیت هلال احمر با ۸۰ دستگاه انواع خودروی امدادی شامل آمبولانس کمک دار، ست نجات، خودروهای کمک دار و خودروهای پشتیبانی آماده خدمت به مردم گرانقدر استان هستند.

مدیرعامل هلال احمر گیلان با اشاره به حضور کارکنان، امدادگران، نجاتگران جمعیت هلال احمر گیلان در سطح پایگاه‌ها و آمادگی کامل آنها افزود: حدود ۲۵۰ نفر از امدادگران و نجاتگران در سطح استان به صورت شبانه روز در شعب و پایگاه‌ها مستقر و آماده ارائه خدمت در سطح جاده‌ها و محورهای کوهستانی هستند.