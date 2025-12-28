استقرار ۲۷ تیم امدادی هلال احمر در جاده های کهگیلویه و بویراحمد

عادل رهبریان در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اعلام سازمان هواشناسی مبنی بر بارش برف و باران در استان طی هفته جاری، از بسیج کامل نیروهای امدادی این جمعیت خبر داد.

سرپرست جمعیت هلال احمر کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به لزوم آمادگی مستمر نیروهای امدادی در محورهای مواصلاتی استان تاکید کرد و افزود: در قالب ۲۷ تیم امدادی، نیروهای ما در ۱۶ پایگاه عملیاتی ثابت و سیار در سراسر محورهای استان مستقر شده‌اند.

وی افزود: این نیروها با تجهیزات کامل شامل ۲۱ دستگاه خودروی سنگین و سبک و یک دستگاه خودروی ست نجات و آمبولانس در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند تا در صورت بروز هرگونه حادثه جوی، خدمات‌رسانی به موقع و مؤثر به هموطنان انجام شود.