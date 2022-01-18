هوای اصفهان و ۲ شهر مجاور سالم است

محمود مزارع در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کیفیت هوا براساس اطلاعات ایستگاه‌های پایش آنلاین در خیابان‌های احمدآباد با شاخص ۷۲، استانداری با شاخص ۶۶، انقلاب با شاخص ۶۵، پروین شاخص ۷۶، باهنر با شاخص ۶۸، جِی با شاخص ۶۲، بزرگراه خرازی با شاخص ۷۹، کاوه با شاخص ۶۵، رودکی با شاخص ۶۸، رهنان با شاخص ۵۲، و میرزا طاهر با شاخص ۵۶ و ورزشگاه میثاق با شاخص ۶۱ (زرد) سالم است.

او افزود: شاخص کیفی هوا در خیابان‌های فرشادی و فیض به ترتیب با ۴۵ و ۴۴ AQI وضعیت "سبز" پاک را نشان می‌دهد.

کارشناس امور آزمایشگاه حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: امروز هوای دو شهر سگزی و شاهین‌شهر با شاخص ۶۵ سالم و مبارکه با شاخص ۴۵ پاک ثبت شده ضمن اینکه ایستگاه‌های منطقه صنعتی دولت آباد، خمینی‌شهر، نجف آباد و کاشان همچنان قطع است.

بنا به اعلام اداره کل هواشناسی استان اصفهان، موج بارشی امروز در غرب و جنوب استان فعال است و در بسیاری از مناطق به ویژه مناطق مرکزی نیز بارش پراکنده و نیز وزش باد به نسبت شدید تا شدید پیش‌بینی شده است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.