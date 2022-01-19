به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور صبح امروز (چهارشنبه) پس از حضور در جمع خبرنگاران در فرودگاه مهرآباد و به منظور پاسخ به دعوت رسمی همتای روس خود در راستای گسترش تعاملات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، با بدرقه «محمد مخبر» معاون اول رئیس‌جمهور عازم روسیه شد.

رئیس‌جمهور در سفر به مسکو با «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور فدراسیون روسیه دیدار خواهد کرد.

حضور و سخنرانی در نشست عمومی مجلس دوماً، دیدار با ایرانیان مقیم روسیه و نشست هم اندیشی با فعالان اقتصادی روس، بخشی از برنامه‌های رئیس جمهور در این سفر دو روزه است.

وزرای امور خارجه، نفت و امور اقتصادی و دارایی رئیسی را در این سفر همراهی خواهند کرد.

رئیسی پیش از این و در راستای رویکرد دولت سیزدهم برای افزایش حداکثری ارتباط با همسایگان و کشورهای منطقه، به تاجیکستان و ترکمنستان سفر کرده است.