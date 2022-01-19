  1. سیاست
  2. دولت
۲۹ دی ۱۴۰۰، ۸:۱۹

در راس هیئت عالیرتبه سیاسی و اقتصادی؛

رئیس‌جمهور تهران را به مقصد مسکو ترک کرد

رئیس‌جمهور تهران را به مقصد مسکو ترک کرد

رئیس‌جمهور به دعوت رسمی همتای روس خود و در راستای گسترش تعاملات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، تهران را به مقصد مسکو ترک کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور صبح امروز (چهارشنبه) پس از حضور در جمع خبرنگاران در فرودگاه مهرآباد و به منظور پاسخ به دعوت رسمی همتای روس خود در راستای گسترش تعاملات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، با بدرقه «محمد مخبر» معاون اول رئیس‌جمهور عازم روسیه شد.

رئیس‌جمهور در سفر به مسکو با «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور فدراسیون روسیه دیدار خواهد کرد.

حضور و سخنرانی در نشست عمومی مجلس دوماً، دیدار با ایرانیان مقیم روسیه و نشست هم اندیشی با فعالان اقتصادی روس، بخشی از برنامه‌های رئیس جمهور در این سفر دو روزه است.

وزرای امور خارجه، نفت و امور اقتصادی و دارایی رئیسی را در این سفر همراهی خواهند کرد.

رئیسی پیش از این و در راستای رویکرد دولت سیزدهم برای افزایش حداکثری ارتباط با همسایگان و کشورهای منطقه، به تاجیکستان و ترکمنستان سفر کرده است.

کد مطلب 5403481
طیبه بیات

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • فرصتی با ارزش NL ۰۸:۴۳ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
      0 0
      پاسخ
      با یک ضربه کوچک یمن مظلوم غرب درد مرگ گرفته و نفت ب گرانترین قیمت شش هفت سال گذشته رسیده. نتیجه اینکه اگر پوتین با هوش در سوریه کمک کنِ و اس چهار صد و پانصد در دست ارتش سوریه مستقر بشِ ، نفت براحتی ب دو برابر میرسِ . هم روسیه سود می کنِ و هم همپیمانها .در بعد سیاسی هم مخالفان غرب تقویت می شوند.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها