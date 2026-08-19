تکمیل خط انتقال آب روستای «چورمق» رزن با اعتبار ۸۰ میلیارد ریالی

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن کریمیان با اشاره به اهمیت اجرای پروژه‌های زیرساختی در مناطق روستایی اظهار کرد: در راستای تحقق برنامه‌های شرکت آب و فاضلاب برای تامین آب پایدار و بهبود وضعیت آبرسانی عملیات اجرای خط انتقال آب روستای چورمق با اعتباری افزون بر ۸۰ میلیارد ریال به اتمام رسید.

وی افزود: این پروژه شامل لوله‌گذاری به طول ۲ هزار متر با استفاده از لوله‌های پلی‌اتیلن به قطر ۱۶۰ میلی‌متر است که مسیر چاه تامین‌کننده تا مخزن ذخیره آب روستا را پوشش می‌دهد.

مدیر امور آبفای شهرستان رزن با بیان اینکه ارتقای زیرساخت‌های آبرسانی گامی موثر در راستای رضایت‌مندی مشترکان روستایی است، تصریح کرد: با بهره‌برداری از این خط انتقال وضعیت فشار آب و شرایط ذخیره‌سازی در مخزن روستا به شکل قابل‌توجهی بهبود یافته و نوسانات احتمالی کاهش می‌یابد.

کریمیان درباره جامعه هدف این طرح خاطرنشان کرد: روستای چورمق با ۴۴۴ خانوار و جمعیتی افزون بر یک‌هزار و ۶۰۰ نفر از خدمات این پروژه بهره‌مند شده‌اند و از این پس از پایداری مطلوب‌تری در دسترسی به آب شرب بهره‌مند خواهند بود.

وی در پایان تاکید کرد: توسعه، بهسازی و نوسازی تاسیسات آبرسانی در روستاها از اولویت‌های اصلی این امور است و برنامه‌ریزی برای شناسایی و رفع تنش‌های آبی در سایر نقاط شهرستان با جدیت در دستور کار قرار دارد.