مصطفی غفاری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سیونهمین اجلاس رؤسا و مدیران کل آموزش و پرورش، دانشگاه فرهنگیان به عنوان یکی از بازوهای همراه و پویا در کنار آموزش و پرورش حضور داشت و به عنوان دانشگاه آموزش و پرورش، تعامل تنگاتنگی با این مجموعه دارد.
وی افزود: اگر بخواهیم اهداف آموزش و پرورش را متناسب با زیستبوم استان ترسیم کنیم، رسیدن به این اهداف فقط و فقط با تعامل امکانپذیر است و در این مسیر، دید، درایت مدیریتی و توان تخصصی برای اجرای هویت حرفهای معلمی و ارتقای زیستبوم آموزشی اهمیت ویژهای دارد.
رئیس دانشگاه فرهنگیان استان قزوین با تأکید بر ضرورت توجه به ظرفیتهای حوزههای مختلف آموزش و پرورش بیان کرد: باید تمام توان خود را به کار بگیریم تا اهمیت تعامل میان حوزهها و معاونتهای مختلف را در عمل محقق کنیم.
غفاری، جدی گرفتن کارگروه تحول بنیادین را یکی از مهمترین اقدامات در مسیر ارتقای آموزش و پرورش دانست و عنوان کرد: در راستای فعالیت این کارگروه، کمیتههای تخصصی تشکیل شده که بهویژه در حوزه کارورزی میتواند زمینه تعامل تنگاتنگ میان آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان را فراهم کند.
وی ادامه داد: این تعامل باید به جای «حمل مسئله» به «حل مسئله» منجر شود؛ چراکه صرفاً حمل کردن مسائل آموزش و پرورش اتفاقی را رقم نمیزند، اما با شکلگیری کارگروه تحول بنیادین و ایجاد سازوکار حل مسئله میتوان به نتایج مؤثر دست یافت.
رئیس دانشگاه فرهنگیان استان قزوین خاطرنشان کرد: پژوهشمحوری و ارتقای هویت حرفهای معلمی از ارکان اصلی تحول در آموزش و پرورش است و تحقق این موضوع نیز با تعامل دانشگاه فرهنگیان، آموزش و پرورش و دستگاههای مختلف امکانپذیر خواهد بود.
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