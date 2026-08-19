تزریق بیش از ۴۵۹ هزار دوز واکسن در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی گلشائیان با تاکید بر جایگاه ویژه واکسیناسیون بهعنوان یکی از موثرترین راهکارهای پیشگیری از بیماریهای عفونی و کاهش بار بیماریها، اظهار کرد: واکسیناسیون نقش بیبدیلی در تامین سلامت عمومی و کاهش عوارض ناشی از بیماریهای واگیر دارد و دریافت بهموقع واکسنها سرمایهگذاری بنیادین برای آیندهای سالم برای کودکان و جامعه است.
وی با ارائه آماری از اقدامات صورتگرفته در این پویش گفت: از شهریورماه سال گذشته تا مردادماه امسال در مجمووع ۱۷۴ هزار و ۴۴۸ نفر با مراجعه به مراکز خدمات جامع سلامت، پایگاههای سلامت و خانههای بهداشت استان از خدمات ایمنسازی بهرهمند شدند که خروجی این مراجعات تزریق ۴۵۹ هزار و ۲۶۳ دوز واکسن بوده است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان در ادامه با اشاره به اهمیت شبکه مراقبتهای بهداشتی در شناسایی و مهار کانونهای بیماری، تصریح کرد: در کنار برنامه روتین واکسیناسیون فرآیندهای بیماریابی نیز با جدیت دنبال میشود؛ بهطوریکه در یک سال گذشته از میان موارد مشکوک بررسیشده ابتلای ۲ مورد به بیماری سرخک و ۲۸ مورد به سیاهسرفه در سطح استان شناسایی و اقدامات کنترلی لازم صورت گرفت.
گلشائیان یکی دیگر از اقدامات انجامشده در راستای ارتقای کیفیت خدمات را تقویت زیرساختهای نگهداری واکسن عنوان کرد و افزود: برای صیانت از کیفیت واکسنها و تقویت زنجیره سرد در تمامی شهرستانهای تابعه تعداد ۵۲ دستگاه یخچال تخصصی ویژه نگهداری واکسن خریداری و توزیع شد.
وی با اشاره به سبد گسترده واکسیناسیون در کشور تاکید کرد: کودکان از بدو تولد تا ۶ سالگی علیه بیماریهای مختلف از جمله سل، هپاتیت B، سیاهسرفه، دیفتری، کزاز، فلج اطفال، سرخک، سرخجه، اوریون و هموفیلوس آنفلوانزا ایمن میشوند و در سالهای اخیر نیز واکسنهای روتاویروس و پنوموکوک به این سبد حمایتی اضافه شدهاند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان در پایان با هشدار نسبت به عواقب هرگونه تاخیر در دریافت واکسن از خانوادهها خواست تا با مراجعه به نزدیکترین پایگاههای سلامت و خانههای بهداشت، نسبت به تکمیل پرونده واکسیناسیون فرزندان خود اطمینان حاصل کنند.
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