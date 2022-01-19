به گزارش خبرنگار مهر، در ساعت ۹ و ۳۵ دقیقه صبح امروز زمین لرزهای به بزرگی ۴.۴ ریشتر حوالی شهر چرام را لرزاند.
این زمین لرزه در ۱۵ کیلومتری چرام و ۲۸ کیلومتری گچساران و در عمق ۱۳ کیلومتری زمین رخ داده است.
با این حال به گفته فرماندار چرام تاکنون خسارات جانی و مالی در پی این زمین لرزه گزارش نشده است.
عبدالرحمان توفیقیان گفت: با توجه به وسعت مناطق روستایی و عشایری این شهرستان کارشناسان در حال بررسی میزان خسارات احتمالی هستند و به زودی این خسارتها اعلام میشود.
وی بیان کرد: تنها در برخی خانههای دارای بافت فرسوده، ترک خوردگی مشاهده میشود.
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