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۲۹ دی ۱۴۰۰، ۱۰:۱۰

زلزله‌ای به بزرگی ۴.۴ ریشتر چرام را لرزاند/ خسارتی گزارش نشد

زلزله‌ای به بزرگی ۴.۴ ریشتر چرام را لرزاند/ خسارتی گزارش نشد

یاسوج- زلزله‌ای به بزرگی ۴.۴ درجه در مقیاس ریشتر دقایقی پیش شهر چرام را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، در ساعت ۹ و ۳۵ دقیقه صبح امروز زمین لرزه‌ای به بزرگی ۴.۴ ریشتر حوالی شهر چرام را لرزاند.

این زمین لرزه در ۱۵ کیلومتری چرام و ۲۸ کیلومتری گچساران و در عمق ۱۳ کیلومتری زمین رخ داده است.

با این حال به گفته فرماندار چرام تاکنون خسارات جانی و مالی در پی این زمین لرزه گزارش نشده است.

عبدالرحمان توفیقیان گفت: با توجه به وسعت مناطق روستایی و عشایری این شهرستان کارشناسان در حال بررسی میزان خسارات احتمالی هستند و به زودی این خسارت‌ها اعلام می‌شود.

وی بیان کرد: تنها در برخی خانه‌های دارای بافت فرسوده، ترک خوردگی مشاهده می‌شود.

کد مطلب 5403624

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