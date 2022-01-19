پرداخت وام۲۰۰میلیونی مسکن از هفته بعد/۲۱۲هزار واحد درحال ساخت است

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد عصر امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه رئیس جمهور یکی از قول‌هایی که به مردم داده بودند این بود که سالانه یک میلیون مسکن در کشور ساخته شود، اظهار داشت: از این تعداد ‬ ۲۰۰ هزار واحد در روستاها و ۸۰۰ هزار واحد در شهرها باید ساخته شود.

وی‬ با بیان اینکه بر اساس تقسیم‬ بندی کاری که انجام شده بود، علاوه بر ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در روستاها، بنیاد مسکن‬ می‌بایست ۲۰۰ هزار واحد هم در شهرها ساخت و ساز کند، تصریح کرد: بنابراین از یک میلیون واحد مسکن که سالانه باید ساخته شود، ساخت ۴۰۰ هزار واحد برعهده بنیاد مسکن است.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه هم اکنون ۱۵۷ هزار و ۶۹۹ واحد مسکن در روستاها و ۵۴ هزار و ۳۳۸ واحد مسکن در شهرها در حال ساخت داریم، افزود: ‬جمعاً ۲۱۲ هزار و ۳۰۷ واحد مسکن هم اکنون در حال ساخت داریم.

نیکزاد یادآور شد: در دو ماه پایانی سال قطعاً تلاش می‌کنیم عملیات اجرایی مانده ۴۰۰ هزار واحد مسکن را شروع کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه ستادهای بازسازی بنیاد مسکن در ۱۰ نقطه از کشور فعال است که ۶ نقطه به لحاظ زلزله و ۴ نقطه به لحاظ سیل آسیب دیده است، اظهار داشت: بنیاد مسکن با تمام امکانات، ماشین آلات، نیروی انسانی و همکاران و شرکت‌های زیرمجموعه، فعال‬ است تا با استفاده‬ از‬ وام و اعتبارات بلاعوض منازل‬ مردم‬ بازسازی شود.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی همچنین با اشاره به اینکه در حوزه مسکن روستایی مصوبه‌ای به تأیید رئیس جمهور رسید و ابلاغ شد، مبنی بر اینکه وام مسکن روستایی ۲۰۰ میلیون با سود ۵ درصد و ضمانت زنجیره‌ای سه نفره و بازپرداخت ۲۰ ساله اعطا شود که اقساط آن نیز یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است، گفت: این ابلاغیه دو هفته‌ای است که روی میز بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه است.

نیکزاد ادامه داد: براساس ‬هماهنگی که با ریاست بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه انجام شد، فکر می‌کنم از اول هفته بعد ابلاغیه پرداخت تسهیلات ۲۰۰ میلیونی مسکن روستایی به بانک‌های عامل سراسر کشور ابلاغ شود ‬و مردم روستایی بتوانند از تسهیلات بهره مند شوند.