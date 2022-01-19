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۲۹ دی ۱۴۰۰، ۱۹:۳۹

رئیس بنیاد مسکن خبر داد؛

پرداخت وام۲۰۰میلیونی مسکن از هفته بعد/۲۱۲هزار واحد درحال ساخت است

پرداخت وام۲۰۰میلیونی مسکن از هفته بعد/۲۱۲هزار واحد درحال ساخت است

خرم‌آباد- رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه پرداخت وام ۲۰۰ میلیونی مسکن روستایی از هفته بعد آغاز می‌شود، گفت: هم اکنون ۲۱۲ هزار و ۳۰۷ واحد مسکن روستایی و شهری در حال ساخت است.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد عصر امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه رئیس جمهور یکی از قول‌هایی که به مردم داده بودند این بود که سالانه یک میلیون مسکن در کشور ساخته شود، اظهار داشت: از این تعداد ‬ ۲۰۰ هزار واحد در روستاها و ۸۰۰ هزار واحد در شهرها باید ساخته شود.

وی‬ با بیان اینکه بر اساس تقسیم‬ بندی کاری که انجام شده بود، علاوه بر ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در روستاها، بنیاد مسکن‬ می‌بایست ۲۰۰ هزار واحد هم در شهرها ساخت و ساز کند، تصریح کرد: بنابراین از یک میلیون واحد مسکن که سالانه باید ساخته شود، ساخت ۴۰۰ هزار واحد برعهده بنیاد مسکن است.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه هم اکنون ۱۵۷ هزار و ۶۹۹ واحد مسکن در روستاها و ۵۴ هزار و ۳۳۸ واحد مسکن در شهرها در حال ساخت داریم، افزود: ‬جمعاً ۲۱۲ هزار و ۳۰۷ واحد مسکن هم اکنون در حال ساخت داریم.

نیکزاد یادآور شد: در دو ماه پایانی سال قطعاً تلاش می‌کنیم عملیات اجرایی مانده ۴۰۰ هزار واحد مسکن را شروع کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه ستادهای بازسازی بنیاد مسکن در ۱۰ نقطه از کشور فعال است که ۶ نقطه به لحاظ زلزله و ۴ نقطه به لحاظ سیل آسیب دیده است، اظهار داشت: بنیاد مسکن با تمام امکانات، ماشین آلات، نیروی انسانی و همکاران و شرکت‌های زیرمجموعه، فعال‬ است تا با استفاده‬ از‬ وام و اعتبارات بلاعوض منازل‬ مردم‬ بازسازی شود.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی همچنین با اشاره به اینکه در حوزه مسکن روستایی مصوبه‌ای به تأیید رئیس جمهور رسید و ابلاغ شد، مبنی بر اینکه وام مسکن روستایی ۲۰۰ میلیون با سود ۵ درصد و ضمانت زنجیره‌ای سه نفره و بازپرداخت ۲۰ ساله اعطا شود که اقساط آن نیز یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است، گفت: این ابلاغیه دو هفته‌ای است که روی میز بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه است.

نیکزاد ادامه داد: براساس ‬هماهنگی که با ریاست بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه انجام شد، فکر می‌کنم از اول هفته بعد ابلاغیه پرداخت تسهیلات ۲۰۰ میلیونی مسکن روستایی به بانک‌های عامل سراسر کشور ابلاغ شود ‬و مردم روستایی بتوانند از تسهیلات بهره مند شوند.

کد مطلب 5404263

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    نظرات

    • مژگان IR ۰۲:۱۳ - ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
      1 0
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      سلام خداکنه زودترابلاغ شه
    • حامد AE ۰۲:۱۴ - ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
      0 0
      پاسخ
      با سلام وادب به اقای نیکزاد لطفا به بانکها بگید به ما روستاییان سخت نگیرند چون برای ساختن خونه پول نداریم پاینده باشید
    • حسین RO ۰۹:۰۰ - ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
      0 0
      پاسخ
      سلام چرا بانک رفاه وامهای مقاوم سازی یا روستایی را مسدود کرده نصف وام گرفتم نصفش مونده
    • علی ۰۹:۴۷ - ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
      5 0
      پاسخ
      4 ماهه داره می گه هفته بعد.
    • قربانی IR ۱۰:۱۶ - ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
      0 3
      پاسخ
      سلام به شهری ها دویست بدهید زیاد نکنید وام را تورو خدا شرمنده بچه هام این مکان زیاد باشه توان پرداخت نخواهم داشت۱۴
    • ناشناس IR ۱۱:۲۱ - ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
      0 0
      پاسخ
      جان عزیزتان سه هفته قبل گفتین هفته بعد وام میدن الان هم بازم میگین هفته بعد
    • نیره IR ۱۱:۴۶ - ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
      0 0
      پاسخ
      واقعی هست ؟؟؟؟همش این هفته و هفته بعد میکنند
    • ناصر IR ۱۱:۵۵ - ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
      0 0
      پاسخ
      ۳۳۶ میلیون تومان باز پرداخت وام ۲۰۰ میلیون مسکن به عبارتی با بهره ۶۶ درصد نه ۵ درصد...
    • ایوب IR ۱۷:۰۴ - ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
      0 0
      پاسخ
      این کجاش ۵درصده بخدا بالای ۵۰درصدم میشه ماهی یکوچهارصد میشه ۳۳۶میلیون.هرچند که خودمم نزدیک ۵میلیونم خرج گرفتن پروانه کردم ولی چکارکنم مجبورم وام بگیرم
      • اشکان IR ۰۰:۰۵ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۱
        1 1
        برا کجا میخای وام بگیری ت شهر کوهدشت یا روستا
    • IR ۱۷:۵۲ - ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
      1 0
      پاسخ
      سلام به خانه هایی که نصفه کاره مونده و وام ۱۰۰میلیونی رو یه مبلغش رو هم گرفتن مابه تفاوت شو میدن یا نه؟
    • احمدقادری IR ۱۷:۵۶ - ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
      0 0
      پاسخ
      کارمندان بنیادمسکن چندباررفتیم میگنددروغ است این وام برای سال آینده است بخدابدهکاریم کم دروغ به خورملت بدهید آقای نیکزاد این وام متمم اون وام 100 میلیون خواهدشد
    • مسعود GB ۱۴:۵۳ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۱
      0 0
      پاسخ
      سلام ایا به اونهایی که وام ۱۰۰ میلیونی رو ثبت نام کردن تعلق میگیره

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