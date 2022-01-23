به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ولادت حضرت فاطمه زهرا سلامالله علیها و روز مادر، بزرگترین اجتماع بانوان البرز عصر یکشنبه با حضور و سخنرانی نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی در استان برگزار شد.
آیتالله حسینی همدانی در این اجتماع ضمن عرض تبریک به مناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا سلامالله علیها و روز مادر و تولد تربیتیافته مکتب فاطمی و علوی، حضرت امام خمینی رضوانالله علیه، بیان داشت: حضرت زهرا سلامالله علیها بانوی بینظیر عالم خلقت است.
وی بابیان اینکه میگویند «حضرت زهرا سلامالله علیها الگوی زن است» اما این جمله ناقص و غلطی است، تصریح کرد: حضرت صدیقه طاهره سلامالله علیها الگوی انسان و بشریت است.
امامجمعه کرج بابیان اینکه اخیراً تأکید رهبر معظم انقلاب بر «جهاد تبیین» است، تصریح کرد: الگوی «جهاد تبیین» و شروعکننده این حرکت تبیینی در صدر اسلام بعد از پیغمبر اکرم صلواتاللهعلیه، حضرت فاطمه زهرا سلامالله علیهاست.
آیتالله حسینی همدانی با تأکید بر اینکه خطبه فدکیه حضرت زهرا سلامالله علیها سراسر تبیین است، گفت: حضرت زهرا سلامالله علیها همواره بهخصوص بعد از رحلت پیامبر با تبیین و روشنگری، جلوی انحرافات را گرفتند.
وی بابیان اینکه امام رحمهالله علیه فرمودند: «اگر فاطمه مرد بود پیغمبر میشد»، گفت: این بیان حضرت امام یعنی ویژگیهای حضرت زهرا سلامالله علیها در حد رهبری جامعه بشری است.
نماینده ولیفقیه در استان البرز با تأکید بر اینکه حضرت زهرا سلامالله علیها با تمام قاطعیت و توان در زمانهای موردنیاز وارد شد و نقش ایفا کرد، گفت: حضرت زهرا سلامالله بسیار زمانشناس بود.
آیتالله حسینی همدانی با تأکید بر اینکه «جهاد تبیین» رهبر معظم انقلاب یعنی آغاز یک تحول بنیادین و متمایز از حرکتهای قبل، گفت: این تحول باید از بابت «کمیت و مقدار» و «کیفیت و شیوه» موردتوجه باشد.
وی با تأکید بر اینکه «جهاد تبیین» کار جهادی با یک مسیر و روش است، گفت: تبیین به معنای بیان حقایق است لذا در این برهه حساس و تاریخی نباید به روال سابق عمل کرد و باید بهصورت جهادی و انقلابی به سمت کشف حقایق در مقابل ابهامآفرینیهای دشمنان حرکت کرد.
رئیس شورای فرهنگ عمومی استان البرز با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در رابطه با «جهاد تبیین»، گفت: رهبری در دیدار مسئولان دستگاه قضائی در سال ۱۳۸۲ فرمودند: «بدون تبیین حقیقت، افکار عمومی در ظلمت و فضای غبارآلود باقی خواهد ماند و دشمن سوءاستفاده خواهد کرد».
آیتالله حسینی همدانی در ادامه افزود: رهبری در بیان دیگری در سال ۱۳۹۵ فرمودند: «امروز به خاطر اینکه فریضهی تبیین را ما درست انجام ندادیم، یک عدهای دچار گمراهیاند و به خیال اینکه برای اسلام دارند کار میکنند، علیه اسلام دارند کار میکنند.»
وی با تأکید بر اینکه یکی از معانی جهاد «سعی و تلاش» است، گفت: اگر این سعی و تلاش در کنار تبیین قرار گیرد به معنای یک تلاش مستمر و پرانگیزه، برای بیان حقایق و آرمانهای بزرگ انقلاب برای ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادهسازی ظهور حضرت ولیعصر ارواحنافداه را فراهم کردهایم.
امامجمعه کرج بابیان اینکه پول و امکانات ما در مقابل جریان شیطانی دشمنان بسیار کم است، گفت: ظرفیتی که در طرف جبهه حق و قدرت استدلال و ابتکار وجود دارد بسیار بالاست لذا برد اصلی با ماست.
آیتالله حسینی همدانی با اشاره به پویانمایی انتقام حتمی است (انتقام خون شهید حاج قاسم سلیمانی)، گفت: این پویانمایی که کمتر از دو دقیقه است چنان لرزه بر جان استکبار انداخته که تصمیمات جدیتری گرفتهاند و این موضوع در حرکاتشان مشخص است.
وی در ادامه افزود: جان کربی، سخنگوی پنتاگون در گفتوگو با فاکس نیوز با اشاره به این پویانمایی گفته است؛ «این بخشی از فعالیتهای مخربی است که ایران در منطقه مرتکب میشود و از همان تهدیدهایی است که علیه امنیت ملی ما انجام میدهد. ما در وزارت دفاع بر روی این تهدید متمرکز خواهیم ماند تا اطمینان حاصل کنیم در منطقه تواناییهای لازم را برای دفاع از خودداریم.»
نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی در استان البرز با تأکید بر اینکه باید در روشها، جهادی عمل کرد و رویش داشت، گفت: باید سعی خود را به این موضوع معطوف کنید که چگونه و با چه روشی این اهداف بلند را دنبال کنید.
آیتالله حسینی همدانی بابیان اینکه زیارت عاشورا به ما یاد میداد که دشمن چگونه عمل میکند و اقدام او چگونه است، با اشاره به آیه ۵۲ سوره فرقان که میفرماید: «فَلَا تُطِعِ الْکَافِرِینَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا کَبِیرًا»، گفت: «جهاد تبیین» ذیل جهاد کبیر است و نباید اطلاعات از کفار داشت لذا جهاد کبیر را باید سرلوحه کار قرار داد و ذیل او به «جهاد تبیین» پرداخت.
وی بابیان اینکه بانوان باید جایگاه خود را بشناسند، گفت: بانوان جایگاه رفیعی ازنظر خلقت و وجودی دارند و دشمن هم متوجه آنهاست لذا از دختران ما بگیرید تا بانوان سالمند همه آنها نقش مؤثری در هدایت، تربیت و پیشرفت جامعه دارند که همینها نیز موردنظر دشمن است.
رئیس ستاد امربهمعروف و نهی از منکر استان البرز در خاتمه با تأکید بر اینکه مادری نقش مقدم همه بانوان است، گفت: این نقش به جهت اهمیت بالا مورد طمع دشمنان است چراکه اگر نقش مادری گرفته شود، رهبر جامعه، قاسم سلیمانی، فرماندهان جبهههای مختلف علمی، فرهنگی، نظامی و امثالذلک درست نخواهد شد.
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