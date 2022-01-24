به گزارش خبرنگار مهر، معروف خسروی پیش از ظهر دوشنبه در نشست هم‌اندیشی راهداری اظهار کرد: در ادامه تلاش‌های راهداران برای برف‌روبی و بازگشایی راه‌های روستایی شهرستان خلخال راه ۷ روستای دوردست و صعب‌العبور خلخال نیز بازگشایی شد.

وی خاطرنشان کرد: در ارتفاعات آق داغ که جزو سردترین مناطق خلخال و مرتفع بوده راه صعب‌العبور روستاهای سوسهاب و مره‌جین بازگشایی شد و در بخش خورش رستم راه روستایی برندق در ۱۰۰ کیلومتری مرکز شهرستان خلخال در بخش خورش رستم و راه روستایی منامن در کنار دست رودخانه خروشان قزل اون بازگشایی شد.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان خلخال ادامه داد: در بخش شاهرود نیز راه روستایی فرج‌آباد و راه روستایی گندم‌آباد از منطقه سیبله به طرف آخرین روستای خلخال در مرز زنجان با خلخال انجام شد.

خسروی گفت: در روستاهای بفراجرد وخانقاه بفراجرد به‌علت کولاک مسیر، به‌رغم بازگشایی بیش از ۱۰ بار اکنون تردد از این مسیر ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه بیشترین بارش را در کل استان در شهرستان خلخال شاهد بودیم، بیان کرد: از اولین ساعات بارش نیروهای راهداری با استقرار در گردنه‌ها و مسیرهای صعب العبور نسبت به بازگشایی راه‌ها و مسیرها اقدام کردند.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان خلخال با اشاره به اینکه در حال حاضر قریب به اتفاق راه‌های روستایی شهرستان خلخال بازگشایی شده اند، گفت: نیروهای راهداری این شهرستان در آماده باش کامل هستند و تا آخرین روزهای برفی این شهرستان که اغلب تا دومین ماه سال نیز طول می‌کشد، در راهدارخانه‌ها مستقر می‌شوند.