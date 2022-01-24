اعتراض سرمربی تیم ملی جواب داد/دیدار استقلال برابر هوادار لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال که در پایان نیم فصل اول لیگ برتر صدرنشین شده بود، با درگیری چند بازیکنش به کرونا دیدار مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی برابر پیکان را از دست داد. همچنین قرار بود دیدار استقلال برابر هوادار در لیگ برتر هم روز یکشنبه برگزار شود که به دلیل تعداد کرونایی های استقلال به روز چهارشنبه منتقل شد.

با این حال سرمربی تیم ملی که تیمش باید روز پنجشنبه در مرحله مقدماتی جام جهانی به مصاف عراق برود به زمان دیدار استقلال و هوادار اعتراض کرد تا سازمان لیگ برتر تصمیم به تعویق دوباره این دیدار بگیرد.

سیاوش یزدانی مدافع میانی آبی پوشان تنها بازیکن تیم است که از سوی اسکوچیچ به تیم ملی دعوت شده است.

سازمان لیگ امروز دوشنبه اعلام کرد که مسابقه دو تیم هوادار تهران و استقلال از هفته شانزدهم لیگ برتر که قرار بود روز چهارشنبه ۶ بهمن در ورزشگاه انقلاب برگزار شود، لغو و به زمان دیگری موکول شد.